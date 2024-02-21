"Им уже все равно". Радио Свобода стало "нежелательной организацией"

Радио Свобода стало в России "нежелательным" официально. Такое решение принял Минюст РФ, который добавил корпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Сообщение опубликовано на сайте ведомства 20 февраля. До этого решение о признании деятельности корпорации нежелательной приняла Генпрокуратура РФ, оно было вынесено 2 февраля 2024 года, сообщает ТАСС.



Теперь в российском реестре "нежелательных" 142 организации. Они, по версии властей, представляют угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности страны. Внесение в список означает, что Радио Сыобода запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с нами сотрудничать под угрозой уголовного преследования.

Согласно данным международного Комитета защиты журналистов, с 2021 года российские власти объявили "нежелательными" десятки медийных организаций. В списке есть и несколько независимых российских СМИ, которые были вынуждены уехать из страны: телеканал "Дождь", издания "Медуза", "Новая газета Европа", "Важные истории", The Insider, "Проект".

Заявление президента РСЕ/РС Стивена Капуса

О том, почему решение об объявлении Радио Свобода нежелательной организацией принято именно сейчас, размышляет оппозиционный политик Дмитрий Гудков:

Непредсказуемость репрессий – специальная стратегия власти

– Я думаю, здесь нет никакой логики, и пытаться ее угадать

бессмысленно. В такой стране, в какую превратилась Россия, возможно все: как массовые репрессии, когда "воронок" приезжает к каждому десятому, так и репрессии против заключенных политиков уровня Навального или Яшина. Непредсказуемость этих репрессий – специальная стратегия власти, потому что, когда такие действия непредсказуемы, их боятся все и сразу. Сегодня это Радио Свобода, завтра это Антивоенный комитет, потом что-то еще. Они совершенно не боятся испортить отношения с США, потому что им уже все равно. Они убили Навального в день, когда открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Это плевок в лицо всем, это демонстрация безнаказанности, того, что "мы можем всё, что хотим, и даже не стесняемся". Все маски давно сорваны, уже нет никаких рамок приличия, российские власти ничего не стесняются, – полагает Дмитрий Гудков.

На основе рекомендаций Центра защиты прав СМИ и проекта "Сетевые свободы" мы попытались выяснить: что грозит нашим читателям, слушателям и зрителям?

Что такое "нежелательная организация"?

Это такая иностранная или международная организация, которая, по мнению Генеральной прокуратуры России, "представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности страны". Закон о таких организациях появился в 2015 году, их перечень ведет Министерство юстиции РФ. В списке, в частности, несколько российских СМИ, зарегистрированных за границей – "Медуза", "Важные истории", "Проект", The Insider. В этом перечне есть международные расследовательские проекты – OCCRP и Bellingcat, а также множество фондов, институтов и движений.



Что означает признание "нежелательной" для самой организации?

Это значит, что работа такой организации фактически запрещена в России: ей нельзя открывать в России структурные подразделения (а существующие нужно закрыть), нельзя проводить денежные операции с участием российских банков, нельзя распространять и даже "хранить с целью распространения" информационные материалы, в том числе, вероятно, и символику, нельзя создавать юридические лица и реализовывать программы.



Как признание Радио Свобода "нежелательной" организацией может коснуться читателей?



Когда СМИ признают "нежелательной" организацией, это накладывает ограничения не только на само издание, но и на его читателей, зрителей и слушателей. Многое может считаться "участием в деятельности нежелательной организации" или быть просто запрещено. Вот список этих ограничений: руководство или работа в этом СМИ, пожертвования и иное финансирование, участие в мероприятиях, распространение и хранение материалов СМИ и даже, возможно, его символики, репосты публикаций в соцсетях. Также можно пострадать за одобрительные комментарии под публикациями, неудаление ранее опубликованных постов и комментариев.

Поясняем: если вы опубликовали где-то ссылку на материал Радио Свобода, сделали репост нашего материала в соцсетях, промментировали публикации (даже до признания нас "нежелательными"), то вам может грозить обвинение в участии в работе "нежелательной" организации, как бы это ни казалось абсурдным и незаконным. Еще один важный момент: власти считают, что все ваши старые посты и твиты, касающиеся вновь признанной "нежелательной" организации, тоже нужно удалять.



Что мне будет за такое "участие"?



Есть два вида наказания за нарушение запретов, касающихся "нежелательной" организации, в том числе за участие в ее деятельности, – административное и уголовное.



По административной статье 20.33 физическому лицу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей (отдельная ответственность для организаций и должностных лиц). Таких дел в России открыто достаточно много. Например, в 2018 году в Калининграде суд оштрафовал местного жителя за то, что он на своей странице во "ВКонтакте" размещал публикации с сайта "нежелательного" движения "Открытая Россия" и делал репосты. Суд посчитал, что тем самым обвиняемый распространял материалы "нежелательной" организации. "ОВД-Инфо" ведёт список таких дел.



Уголовное дело по статье 284.1 могут возбудить после повторного нарушения закона за участие в деятельности "нежелательной" организации, если ранее вас привлекали за это же по административной или уголовной статье, а также за финансирование и организацию деятельности такой организации. Наказание по уголовной статье – штрафы, принудительные или обязательные работы или лишение свободы.



В России уже возбуждали уголовные дела за участие в "нежелательной" организации. Одно из самых известных – против петербургского политика и бывшего координатора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Его приговорили к 4 годам лишения свободы за репосты в фейсбуке (что репосты делал именно он, не доказано).

За донаты (или другое финансирование) "нежелательным" уголовное дело могут возбудить сразу, минуя стадию административного дела. Однако Радио Свободная Европа/Радио Свобода, имея стабильные источники финансирования, не проводит кампаний по сбору финансовых средств. Практики возбуждения административных или уголовных дел за лайки и комментарии к постам "нежелательных" организаций в России пока не было.



А если я нахожусь не в России?



Это не имеет значения. Летом 2022 года в закон о "нежелательных" организациях приняли поправки, по которым можно привлечь к уголовной ответственности и тех граждан, которые находятся за пределами России.

Что нужно сделать, чтобы себя обезопасить?

Лучше всего удалить ссылки на материалы Радио Свобода – как сами публикации, репосты в социальных сетях, так и гиперссылки, если вы на нас ссылались. Даже опубликованные логотипы могут стать поводом для возбуждения административного дела (хотя вероятность этого меньше). При этом неважно, когда были размещены эти публикации – до или уже после признания организации "нежелательной". Законодательство России считает это "длящимся" нарушением, срок давности отсчитывается не с момента публикации, а с того времени, как ваш пост увидел сотрудник правоохранительных органов.

Нужно ли ставить пометку о том, что Радио Свобода "нежелательное"?

Нет. Закон этого не предусматривает.

Можно ли вообще читать СМИ, объявленные "нежелательными"?



Читать нас безопасно – не только публикации на сайте и в соцсетях, но и наши рассылки. Вы можете также упоминать Радио Свобода в своих постах в социальных сетях, если не ставите гиперссылку. Хотя закладки в браузере с нашими материалами лучше тоже периодически удалять.



Телеканал "Дождь" объявили "нежелательным" в России в июле 2023 года. Его главный редактор Тихон Дзядко уверен, что главная цель властей – осложнить взаимодействие российских граждан с независимыми источниками информации:

Цель – запугать читателей независимых СМИ

– Цель – запугать читателей независимых СМИ. Потому что таким образом они выносятся за пределы легального поля. Формально этот закон запрещает финансирование независимых СМИ и любые взаимоотношения с ними. Нельзя им давать интервью, потому что это "участие в деятельности нежелательной организации", также нельзя распространять материалы и вешать ссылки. Но главное то, что они запугивают читателей: формально они не могут только делиться ссылками и и материалами, и люди начинают задумываться: а безопасно ли мне это смотреть, а безопасно ли мне это читать? И так далее, и так далее. То есть главная неформальная цель – объявить эти средства массовой информации преступниками, с которыми небезопасно иметь дело. Это шаг до экстремизма и терроризма. При этом у нашего телеканала не упали просмотры в России, что очень важно. Наоборот, просмотры у нас растут. Правда, я думаю, что это никаким образом не связано с нашей "желательностью" или "нежелательностью", а с тем, что повестка такова, что людей автоматически становится больше, а о "нежелательности" они каким-то образом забывают.

Что касается спикеров, конечно, это сильно осложнило нашу жизнь, мы потеряли возможность приглашать большое количество спикеров из России. Какие-то люди выходят к нам анонимно, какие-то отказываются выходить вовсе. Мы не делаем больше никаких программ, связанных с разговорами со зрителями в прямом эфире. Иногда мы это делаем анонимно и по телефону, но вообще тоже стараемся этого избегать из-за безопасности. Что касается Радио Свобода, я думаю, что российская бюрократическая машина довольно медленная, и подобные решения как-то прорабатываются, взвешиваются "за" и "против" и прочее. Я не думаю, что, условно говоря, вчера или позавчера произошло что-то, после чего они сказали: всё, признаём Радио Свобода нежелательной организацией. Я думаю, это просто один из знаков всё большего скатывания отношений в ситуацию времен противостояния Советского Союза и США, и это было одним из действий, которое у них находилось в списке ближайших планов. Ну, вот и до него тоже дошло. Хотя, конечно, в случае со "Свободой "нельзя не думать об определенном символизме, ведь Радио Свобода в советское время было символом "голосов", которые слушали. Ну, вот они этот символизм как- то еще чуть-чуть подчеркнули, – считает главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.

О внесении Радио Свобода в список нежелательных организаций говорит политолог Аббас Галлямов:

Хватит играть в эти игры, пусть меня все боятся

– В России есть общий тренд на завинчивание гаек, который

наблюдается, в общих чертах, с 2018 года. Он резко усилился в 2022 году, после начала войны. Также есть краткосрочный тренд, связанный с резким ускорением и усилением репрессий, который выразился, в первую очередь, в убийстве Навального, в публичном награждении человека из ФСИН, отвечавшего за его содержание в тюрьме, и в присвоении ему досрочного звания. Все это выглядит так, что Путин принял окончательное решение: хватит играть в эти игры, нечего притворяться, пусть лучше меня все боятся. Раз уж не любят, то пусть боятся. Думаю, это связано с его реакцией на очереди, которые выстроились на сбор подписей за Надеждина. Очевидно, что Путин воспринял это как следствие своей "излишней мягкотелости". Зачем вообще допустили Надеждина до сбора подписей? Что за дурацкие игры в легитимность и демократию? Два года можно было делать вид, что никаких оппозиционеров не существует, что это какие-то маргиналы, которые уехали на Запад и там сидят, а в стране невиданное сплочение, все за войну, все за Путина. И вдруг сейчас все увидели, что его противники – вот они, сотни тысяч людей в очередях. За каким чертом все это организовали? Я думаю, что после этого он дал отмашку на ликвидацию Навального и общее ужесточение по всем фронтам, – говорит политолог Аббас Галлямов.