Минюст России внёс Радио Свобода в реестр нежелательных организаций

Минюст России добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, корпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Об этом стало известно 20 февраля со ссылкой на материалы на сайте ведомства.

Ранее Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности корпорации нежелательной, сообщает, в частности, ТАСС. Как отмечается, решение Генпрокуратуры о признании деятельности радиостанции в России нежелательной было вынесено 2 февраля 2024 года.

Теперь в российском реестре "нежелательных" 142 организации. В реестр попадают организации, деятельность которых, по версии российских властей, представляет угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности страны. Внесение в список означает, что организации запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования.

В составляемых Министерством юстиции России списках "иностранных агентов" - русскоязычные проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в том числе Русская служба Радио Свобода и её региональные проекты, а также, в качестве индивидуальных лиц, более 30 сотрудников разных редакций. Руководство медиакорпорации заявляло, что практика составления и расширения "иноагентских" списков - это "бессильная попытка Кремля скрыть своё разочарование, вызванная провалом путинского вторжения в Украину".