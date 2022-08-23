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IMAX запретила кинотеатрам в РФ использовать своё оборудование

Канадская компания IMAX, в начале лета покинувшая российский рынок, запретила использовать свое оборудование в России, несмотря на то, что формально оно принадлежит владельцам киносетей. Запрет распространяется даже на показ российских фильмов в этом формате. Об этом РБК сообщил гендиректор объединённой киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин.

"Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы — "Движение вверх", "Сталинград" — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата", — сказал Васясин.

Васясин заявил, что киносети готовы судиться, если канадская компания не вернётся до конца года на российский рынок. "У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать", - сказал он.

Накануне сообщалось, что BBC Studios прекратила лицензирование всего своего контента для российских пользователей.

В целом, ситуация в сфере кинопроката в России хуже, чем в пандемию, из-за ухода с российского рынка голливудских блокбастеров, отметил Алексей Васясин.

По его словам, в пандемию прокатчики знали, что голливудские фильмы рано или поздно появятся на экранах в России. В нынешней ситуации неизвестно, получат ли российские кинотеатры снова права на прокат западных фильмов.

В марте из-за российского вторжения в Украину кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony, Universal Pictures приостановили в России прокат своих картин. Позже некоторые из них окончательно ушли из России.

Лишь из-за отказа выпускать в прокат "Бэтмена" и "Морбиуса" российские кинотеатры потеряли около 5 млрд рублей. За это время в стране закрылись около 200 кинотеатров, почти треть коммерческих кинозалов оказались заморожены.

Ассоциация владельцев кинотеатров в августе 2022 обратилась за помощью к Владимиру Путину за поддержкой. Прокатчики заявили, что показ китайский, корейских и советских фильмов смог компенсировать пять процентов сборов, которые давали голливудские блокбастеры.

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