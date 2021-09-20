Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Генис: Взгляд из Нью-Йорка

Империя "Нью-Йорк таймс"

Беседа с Соломоном Волковым, приуроченная к 170-летию ведущей американской газеты

Энциклопедия сегодняшнего дня

Кто любит и кто ненавидит "Нью-Йорк таймс"

Бегство русских сюжетов?

Сегодня в новом эпизоде подкаста "Генис: Взгляд из Нью-Йорка" – беседа с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым о самой влиятельной газете Америки, ее несомненных достоинствах, бесспорных промахах и необходимых уроках.

Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Itunes, Google podcasts, Yandex music. Включайтесь в беседу: пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах "Свободы", а также на всех подкаст-платформах.

Александр Генис: На днях ведущая газета США, далеко не безразличная и остальному миру, отметила свой славный юбилей. 170 лет в строю – это огромный срок для такого эфемерного образования, как ежедневная газета. Я счастлив, что добрую часть этих лет – около сорока – мы провели вместе каждый божий день, и я не могу себе представить утра без свежего выпуска. Таких преданных читателей, конечно, очень много, особенно в метрополии газетной империи – в самом Нью-Йорке.

Не зря традиционный завтрак в нашем городе – чашка кофе, бублик с лососиной и номер "Нью-Йорк таймс". Причем главное в этом наборе – его несъедобная часть. Почему? Да потому, что ньюйоркцы, с присущей им категоричностью, которую все остальные называют нахальством, считают свою главную газету, завоевавшую 130 пулитцеровских премий, лучшей в мире.

По-моему, так оно и есть. Перечисляя стати "Нью-Йорк таймс", стоит начать с ее старомодности. В век таблоидов, газет удобного журнального формата, "Нью-Йорк таймс" выходит на огромных простынях, из-за чего читать ее в метро – мука. "Нью-Йорк таймс" не гонится ни за конкурентами, ни за прогрессом, ей незачем меняться, ибо ее главное достоинство – стабильность. Читательское доверие – гарантированная достоверность и авторитет.

Первый номер газеты. 18 сентября 1951 года
Первый номер газеты. 18 сентября 1951 года

Девиз газеты – "мы печатаем все, что подходит для печати" – обманчиво прост. В этом "мы", определяющем, что именно подходит для печати, и хранится капитал газеты. Главное в ней – первая полоса. Новости, попавшие на эту страницу, – самые важные в мире. Бескомпромиссная в отношениях с читателем, газета печатает не то, что ему интересно, а то, что считают важным редакторы. Поэтому там, где таблоид попроще напечатает полицейский отчет, в "Нью-Йорк таймс" может оказаться сообщение об археологическом открытии. Вынося тот или иной материал на первую страницу, редакция, в сущности, формирует мировое общественное мнение, устанавливает иерархию приоритетов, лепит реальность сегодняшнего дня. О том, что ей это удается, можно судить по книге "Первая страница "Нью-Йорк таймс", которая доказывает, что газета не попадала впросак, выбирая действительно судьбоносные новости. Представляете, если бы такую книгу выпустила "Правда"?

Пропев гимн авторитетности и объективности "Нью-Йорк таймс", хочу сказать и о другой ипостаси газеты, той, где, наоборот, царит субъективность. В разделе редакционных комментариев, колонок постоянных обозревателей, писем читателей и прочих случайных статей, газета устраивает интеллектуальный форум страны. Это банк идей, где дают советы мэрам и президентам, Сенату и Конгрессу, Белому дому и Кремлю, Багдаду и Пекину. И к этим советам действительно прислушиваются во всех столицах мира. Как любая газета, "Нью-Йорк таймс" живет всего один день, но она, одна из очень немногих, способна этот день изменить.

Соломон, как складывались ваши отношения с НЙТ?

Соломон Волков: Вы знаете, мне повезло, почти сразу же по приезде в Нью-Йорк я познакомился, а потом подружился с Гаррисоном Солсбери, автором знаменитой книги "900 дней" о блокаде Ленинграда. Это первая откровенная, неподцензурная книга о ленинградской блокаде, она вошла в историю, была бестселлером в Америке. Он был одно время ответственным редактором "Нью-Йорк таймс", и он придумал в 1970 году очень важную рубрику авторских мнений – Opinions. К тому моменту, когда я приехал, он в "Таймс" уже не работал, но, конечно же, как отец-основатель Opinions, пользовался колоссальным уважением. Благодаря дружбе с Солсбери именно в этом отделе ко мне отнеслись с большой симпатией, и я напечатал, наверное, дюжину колонок в "Нью-Йорк таймс" на самые разнообразные темы.

Александр Генис: Я не могу вас не перебить, потому что я тоже познакомился с Гаррисоном Солсбери, но не в Нью-Йорке, а в Москве. Мы вместе жили в гостинце "Украина" и каждое утро там завтракали. На завтра давали яйца всмятку, но не было чайных ложечек, и мы с Гаррисоном Солсбери наперегонки бежали на кухню за этими самыми ложечками. Он был такой джентльмен с седой гривой, похожий на британского льва. Солсбери уже был очень немолодым человеком тогда, это было в самом разгаре перестройки, 1990 год, очень горячее время для журналиста, он все понимал и всюду лез, потому что ему Россия была страшно интересна.

Соломон Волков: Он необычайно был энергичный человек, какой-то классический американский репортер, который всюду успевает, все понимает, все может отыскать, со всеми нужными людьми поговорить. Конечно, большой знаток Советского Союза, и добавлю в скобках, и Китая – это были две основные специальности. Так, благодаря протекции Солсбери я написал в "Нью-Йорк таймс” о невозвращенцах, о Ростроповиче, о Кондрашине, о фигурах русской культуры – от Стравинского до Евтушенко. И даже однажды о погоде. Может быть, вы помните, был колоссальный снежный занос в Нью-Йорке, когда все улицы замело, вдруг мне звонят из "Нью-Йорк таймс" и говорят: вы из России, наверное, что-то знаете о такой погоде, расскажите нам, что и как. Я прямо по телефону надиктовал им текст.

Конечно же, для меня огромное значение сыграло книжное приложение к "Нью-Йорк таймс". На первой странице там появилась рецензия на опубликованные мною здесь мемуары Шостаковича, эта книга вошла в их список бестселлеров газеты. Но что для меня еще более важно, была такая рубрика "Выбор редакторов", несколько моих книг в этой очень почетной рубрике появлялись с рекомендациями для прочтения, я очень этим горжусь.

А как у вас складывались отношения с "Нью-Йорк таймс"?

Александр Генис: Я не могу похвастаться, как вы, что я был автором "Нью-Йорк таймс", но ее читатель я с очень давней историей – больше 40 лет я каждый день читаю "Нью-Йорк таймс". Я помню, как это началось. Когда я приехал в Америку, то, изучая и открывая страну, я в каждом без исключения городе, городке или поселке, где бывал, покупал местную газету, чтобы понять, как устроен этот мир. Таким образом у меня скопилась коллекция прессы американской. Я выяснил, что есть, конечно, замечательные газеты и в других городах, "Бостон Глоб", "Сан-Франциско Кроникл", "Лос-Анджелес Таймс", все это большие, уважаемые газеты, "Вашингтон Пост", конечно, столичная, но ничто не сравнится с "Нью-Йорк таймс", потому что она вещает “городу и миру”, как новый Рим: когда все, что важно Риму, важно всей Римской империи. Именно поэтому мы назвали сегодняшнюю передачу "Империя "Нью-Йорк таймс".

Давайте сформулируем, что нам дает эта газета такого, что не могут заменить другие СМИ?

Соломон Волков: Человек, который говорит, что он каждый день прочитывает "Нью-Йорк таймс" от корки до корки – это самый большой врун на свете.

Александр Генис: Это уж точно, прочитать ее невозможно.

Соломон Волков: Потому что, каждый выпуск – это энциклопедия жизни и Нью-Йорка, и американской жизни, и всемирное обозрение. Я лично читаю в "Нью-Йорк таймс" новости с первой страницы, как вы знаете, переходят эти новости с продолжением на последующие страницы, потом всегда обращаюсь к разделу культуры, особенное мое влечение, многое также в разделе "Мнения". У меня, как и у вас, есть, конечно, в "Нью-Йорк таймс" любимые колумнисты и нелюбимые. Мы не будем, я думаю, озвучивать их имена, чтобы не оглашать наших политических симпатий и антипатий – это здесь не положено, в Америке.

Александр Генис: Для меня "Нью-Йорк таймс", как и для вас, энциклопедия сегодняшнего дня – это главное ее качество. Я знаю: все важное в мире будет в этой газете сегодня. Раньше, когда я много путешествовал, и жил подолгу без газеты (еще в доинтернетовские времена), то мне казалось, что меня выключили из мира, и я торопился вернуться домой, чтобы “сунуть вилку в розетку” и вновь оказаться внутри большого и умного мира. Но в этой газете важна не только политика. Чем же еще богата газета?

Соломон Волков: Отделом культуры. "Нью-Йорк таймс" состоит принципиально из трех разделов – новости, мнения и развлечения. Для меня главное новости, частично в развлечениях отдел культуры, частично в мнениях суждения моих любимых и так же нелюбимых колумнистов, в которые я заглядываю. Вы знаете, я, например, совсем не читаю секции бизнес-новостей, я совсем ничего не читаю про путешествия, про спорт и рецепты. У вас, я думаю, дело обстоит по-другому с этим?

Александр Генис: Далеко не всегда то, что кажется нам с вами важным, является важным для других. Например, одна из самых популярных рубрик газеты "Современная любовь”. Это рассказы о том, как люди нашли свои половинки, как случилась их любовь или как она держится.

Другая часть газеты, которой я очень редко пользуюсь, но которая имеет своих отчаянных поклонников – это кроссворды. Они знамениты на весь мир, где люди изучают английский язык. Я знаю, что Ира Бахчанян, вдова нашего друга Вагрича Бахчаняна всегда разгадывает эти кроссворды, страшно гордится тем, как она ловко это делает.

Рецепты! Каждую среду в "Нью-Йорк таймс" выходит кулинарная секция, там есть замечательные истории и рецепты. Я знаю одного из авторов этой секции Мелиссу Кларк, которая отлично пишет о еде. Стоит нам заглянуть в какой-нибудь раздел, как мы обнаруживаем, что там тоже есть что-то интересное. Скажем, футбол. Я, к сожалению, американским спортом не увлекаюсь, но футбол настоящий, европейский очень люблю. Каждый раз, когда происходят Чемпионаты Европы или Чемпионаты мира, меня поражает, с каким замечательным мастерством спортивные журналисты "Нью-Йорк таймс" пишут о том, что в общем-то чуждо Америке, она так и не научилась толком смотреть футбол, играть уже умеет, а смотреть все еще нет. Или, например, автомобили. Поскольку я все-таки в Америке уже восьмую машину вожу, то мне это так или иначе интересно. Вот все эти пухлые разделы газеты и превращают ее в энциклопедию. И это совершенно не имеет никакого отношения к политике, зато имеет отношение к стилю. В чем, по-вашему, специфика авторского письма газеты?

Соломон Волков: Вы знаете, для меня главное достоинство этой газеты – профессионализм ее авторов, журналистов. Я сейчас сталкиваюсь с довольно широким спектром американской прессы, могу с ответственностью сказать, что более профессиональных авторов, чем "Нью-Йорк таймс", ни одна газета в Соединенных Штатах не имеет. Думаю, что это верно и по отношению ко всему прочему миру. Я вижу новости в разных американских газетах, очень часто эти все сайты новостные – это просто такие шакалы, которые подбирают то, что высказала, нашла, раскрыла, объяснила "Нью-Йорк таймс". И сейчас это особенно видно. "Нью-Йорк таймс", конечно, в этом смысле остается образцом профессионализма. Хотя тоже, у меня покойный мой знакомый, приятель отца еще с рижских времен, который оказался в Америке, стал профессором по математике в Колумбийском университете.

Александр Генис: Которого я прекрасно знаю, потому что у нас были общие друзья. Когда я приехал в Америку, то я к нему пришел, это был единственный человек, которого я знал в Нью-Йорке, в Колумбийский университет. Он старый рижанин.

Соломон Волков: Лимпан Бернс его звали. Он мне когда-то сказал: "Нью-Йорк таймс" замечательная газета, которая обо всем пишет правильно. Врет она только в 5%, в том, в чем я разбираюсь, – в математике".

Александр Генис: Это точно. Поэтому в "Нью-Йорк таймс" тоже ляпы случаются. Я однажды прочитал, что Маяковский был жертвой сталинского террора.

Соломон Волков: А я прочитал в "Нью-Йорк таймс" о двух русских композиторах – Скрябине и Лютославском.

Александр Генис: Вы знаете, несмотря на это, конечно, "Нью-Йорк таймс" я верю. Что меня подкупает в этой газете – это, вы правильно сказали, профессионализм, который начинается с заголовков. Авторы "Нью-Йорк таймс" никогда не дают заголовки к своим материалам – это вполне понятно, потому что только редактор видит всю полосу в целом, может судить, какие заголовки нужны. Так вот, из этого заголовка мы можем сделать выводы, о чем рассказывает материал. Это не так просто, как кажется. Я помню, я однажды открыл в России газету, хотел узнать, какая будет погода. О погоде был заголовок такой: "Весна приходит на бульвары". Я хотел знать, будет дождь или не будет дождя. В "Нью-Йорк таймс" все заголовки, хотя они тоже не лишены какой-то языковой хитрости, но они всегда очень конкретны, как и текст, обязательно в первом предложении мы узнаем самое важное. Но при этом у "Нью-Йорк таймс" есть собственный стиль – это крайне сдержанный, крайне незаметный, но все-таки присутствующий юмор, я бы сказал, ирония, то, что так любил Бродский, он называл такую эстетику "цвета воды", но все-таки где-то скрывается мастерство и юмор – это есть у всех авторов "Нью-Йорк таймс". Иногда бывают настолько удачные выражения, что я их выписываю и показываю друзьям, говорю: вот как надо писать, это же ежедневная газета, она живет один день, но как живет!

И, конечно, словарь. Для того, чтобы читать "Нью-Йорк таймс", нужно быть образованным человеком. Может быть самое главное – это контекст. В нашей передаче с вами я всегда стараюсь сделать так, чтобы был контекст. Потому что слушатель, читатель, зритель, мы все должны получать все нужное прямо сейчас, нельзя отрываться от текста, чтобы идти и искать какие-то объяснения. Автор текста в "Нью-Йорк таймс" всегда даст нам всю нужную информацию внутри своего текста. Это говорит о доверии к читателю и с другой стороны требовательности к читателю. "Нью-Йорк таймс" нужно читать внимательно, с интересом и обязательно хорошо знать, о чем идет речь в целом, вы должны быть образованным человеком. Это переводит нас к другому вопросу: кто такие читатели "Нью-Йорк таймс", что характерно для них?

Соломон Волков: Сейчас, когда я читаю "Нью-Йорк таймс" в электронной версии, я лучше понимаю, кто именно составляет читательский костяк "Нью-Йорк таймс". Потому что в электронной версии публикуются теперь сотни писем читательских, которые являются комментариями к опубликованным "Таймс" статьям и мнениям. "Таймс" приглашает специально людей отзываться. В свою очередь к этим письмам ставятся другими читателями лайки. Раньше, например, в "Нью-Йорк таймс" от силы можно было напечатать 10-15 писем, сейчас ежедневно там появляются сотни и сотни писем в электронной версии. Я вижу, что привлекает внимание читателей "Нью-Йорк таймс", каковы их взгляды. И еще очень важный электронный элемент новый: у них появилось обозначение "наиболее популярное", нашедшие наибольший читательский отклик материалы. Из этого тоже видно, кто читатели "Нью-Йорк таймс". Я могу сказать, что сейчас я вижу, что главный костяк читателей "Нью-Йорк таймс" – это богатые молодые люди с либеральными взглядами. Политика "Нью-Йорк таймс" на эту аудиторию направлена, она оказалась чрезвычайно успешной, потому что количество таких подписчиков с каждым годом возрастает. И "Таймс", которая была одно время на грани банкротства, потребовались какие-то новые вливания со стороны финансовые, сейчас это опять высокодоходное предприятие.

Александр Генис: Как раз недавно в "Нью-Йорк таймс" была статья о том, что именно так выглядят сегодня избиратели Демократической партии – это как раз и есть читатели "Нью-Йорк таймс". Речь шла о том, что и классы, и расы заменил один фактор – образование. Люди с высшим образованием составляют уже очень большую долю жителей Америки, именно они привели Байдена к президентской власти, потому что люди без образования голосовали в основном за Трампа. "Нью-Йорк таймс" как раз отражает переломный момент. Но при этом газета теряет свои читателей точно так же, как Демократическая партия теряет своих сторонников среди рабочего класса, которого становится все меньше и меньше в Америке, и среди расовых меньшинств, что особенно интересно. И афроамериканцы, и латинос все больше голосуют за Республиканскую партию, в том числе за Трампа. Это разделение на образованных и необразованных очень заметно в "Нью-Йорк таймс", отсюда либеральный уклон.

(Музыка)

Редакция газеты в Нью-Йорке
Редакция газеты в Нью-Йорке

Александр Генис: В последние годы НЙТ пережила несколько кризисов. Сперва это был финансовый удар, когда Великая рецессия чуть не разорила газету, заставив ее избавиться от всего необязательного. А потом в годы правления Трампа – кризис доверия. Когда президент и его сторонники прямо назвали журналистов “врагами народа”. У меня немало друзей, знакомых, приятелей, которые говорили: как ты можешь ссылаться на "Нью-Йорк таймс", когда Трамп сказал, что это враги народа, они все врут?

Как газета перенесла эти удары?

Соломон Волков: Сейчас "Нью-Йорк таймс" в авангарде, я бы сказал, такой новой линии в области и политики, и культуры. Эта линия направлена на утверждение расового равноправия, на защиту прав сексуальных меньшинств и все прочее в этом роде. Должен сказать, что я эту линию, в отличие от многих моих знакомых, полностью поддерживаю. Но в области культуры "Нью-Йорк таймс" все-таки перебарщивает. То есть желая быть суперпередовой и актуальной, она перехваливает авторов, того не заслуживающих.

Александр Генис: Многие считают, что "Нью-Йорк таймс" сдвинулась очень сильно влево, особенно в эпоху Трампа, и стала газетой обойденных меньшинств, включая женщин. Вообще-то я с вами согласен, особенно в области культуры. Мы видим, что достаточно обладать “правильной” расой, или “правильным” полом, или “правильной” сексуальной ориентацией, чтобы завоевать внимание культурного отдела "Нью-Йорк таймс". И это, конечно, раздражает, потому что не надо нас пичкать. Это напоминает советские времена, когда важным было рабоче-крестьянское происхождение. Все это, конечно, чушь, потому что я верю в имманетные ценности искусства. Только расовый и любой другой дальтонизм позволяет “вырастить” нормальные критерии. "Нью-Йорк таймс" в последние годы заметно страдала от отсутствия этого самого дальтонизма. Но сейчас потихонечку ситуация выправляется, потому что газета ищет баланса. Это, я думаю, инстинктивная потребность равновесия. Например, газета, которая критиковала четыре года Трампа, теперь начинает критиковать Байдена, и правильно делает, потому что газета для того и существует, чтобы быть намордником демократии. Это создает нормальную ситуацию в мире прессы. Но даже самые преданные читатели НЙТ в последние годы нашли, в чем обвинить газету. Насколько заслужены эти упреки?

Соломон Волков: Разнообразие мнений всегда существовало и существует. Я смотрю на то, как складываются отношения "Нью-Йорк таймс" со своей аудиторией, "Таймс" всегда считала, и это я знаю от ее сотрудников, что ее мнения по вопросам культуры воспитывают аудиторию, нужны такие наставления, представление каких-то новых фигур, объяснения. "Таймс" иногда пропускала очевидные бестселлеры, спохватывалась полгода спустя, давала на них рецензии. С другой стороны я, например, помню, когда "Таймс" давала восторженные рецензии на мюзикл "Лолита" по роману Набокова, а спектакль проваливался, через два представления сходил со сцены. Но это совершенно апломба критиков "Таймс" не уменьшало, они всегда продолжают считать себя правыми.

Александр Генис: Я говорю не только о культуре, но и о политике. В какой-то момент "Нью-Йорк таймс" стала настолько либеральной, настолько левой, настолько не сбалансировано ее мнение, что я был вынужден подписаться на крайне правый орган "Нэшнл Ревью" – это главный консервативный орган страны. Когда мои американские друзья увидели у меня на столе "Нэшнл Ревью", они схватились за голову. Но я хочу стоять на двух ногах, на левой и на правой. Я раньше никогда не знаком был с этим органом, потому что они крайне правые, далеки от моих взглядов, но вдруг выяснилось, что не так уж они далеки, потому что их представления о мире в общем довольно близки моим. Например, они считают, что Трамп был чудовищным президентом, они считают, что "большая ложь Трампа" – так называются его утверждения об украденных выборах, - это преступление перед американской демократией. Они считают, что путч 6 января – это ужасная история, которая заслуживает всякого внимания и осуждения. Я думаю: господи, так о чем же мы спорим, все у нас то же самое? Но при этом они, конечно, крайне плохо относятся к "Нью-Йорк таймс" и критикуют ее за все те левые вывихи, которые и я готов критиковать. Я почувствовал, как хорошо все-таки жить в стране, где всегда есть разные мнения.

Но есть один сюжет в "Нью-Йорк таймс”, который для нас, пожалуй, интереснее других. Соломон, как эволюционировала русская тема на страницах НЙТ за то время, что вы читаете газету?

Соломон Волков: Я могу одно сказать: безусловно, эта тема, особенно в области культуры, сейчас несколько приглушена. Я вспоминаю историю, когда я приехал в "Нью-Йорк", это был 1976 год, я сразу купил книжку сотрудника "Таймс" Хедрика Смита, которая называлась "Русские".

Александр Генис: Я прекрасно помню, это был бестселлер.

Соломон Волков: Бестселлер номер один. Там очень много места было уделено советской культуре текущей того времени. Там подробно шла речь о Юрии Любимове, о Высоцком, об Окуджаве, о Неизвестном. Я должен сказать, что эти фигуры оставались доминантными в русской культуре на протяжении еще 20 лет как минимум после того, а некоторые являются доминантными и сейчас. И сейчас в России помнят и любят, ценят и Окуджаву, и Высоцкого, и о Любимове, я считаю, не забыли. Но может ли такая книга выйти сейчас в Америке? Может ли репортер "Нью-Йорк таймс" сейчас выпустить такую книгу? Может быть и может, но они этого не делают, потому что интерес к русской культуре, по моему убеждению, серьезно снизился в том числе и в газете "Нью-Йорк таймс".

Александр Генис: Тем не менее, на днях вышла полосная статья с фотографиями о музее Бродского в Петербурге. А недавно напечатали пространный некролог на Игоря Ойстраха, который умер в возрасте 90 лет. Речь в нем идет о том, что Игорь Ойстрах во время "холодной войны" был постоянным гостем в Америке. Почему? Потому что он был посланцем коммунистической державы. Давайте вспомним, что "холодная война" была войной в первую очередь идеологической: есть свободный мир, есть коммунистический мир, у одного ценности такие, у другого противоположные. Эти миры все время сталкиваются в области идеологии. Но какая идеология может быть в наше время у путинской России? Примитивный национализм? воровство? коррупция? “можем повторить”? Я не хочу сказать, что коммунизм был лучше, коммунизм, наверное, был хуже, но он точно вызывал намного больше интереса.

К тому же, я бы не сказал, что "Нью-Йорк таймс" полностью игнорирует русскую культуру. На днях была , например, напечатана большая статья очень хвалебная о постановке Херманиса "Горбачев" в московском театре.

Может быть дело еще в том, что русская культура сегодня переживает паузу, таких крупных имен, которые вы назвали, сегодня меньше, чем было раньше. Так что "Нью-Йорк таймс" отражает, возможно, объективную картину.

Соломон, с чем мы могли бы сравнить НЙТ в русской периодике – дореволюционной, советской, перестроечной и нынешней?

Соломон Волков: Сразу скажу: ни с чем. "Нью-Йорк таймс" уникальное издание, сравнивать ее абсолютно не с чем, она сама по себе и, по-моему, в этом ее основное и главное достоинство.

Александр Генис: Вы знаете, я с вами согласен, что "Нью-Йорк таймс" сравнить не с чем. Хотя я многие годы мечтал о том, чтобы кто-нибудь сумел создать, объединить все силы русских за рубежом и создать зарубежную русскую "Нью-Йорк таймс" для эмиграции, газету всех русских разных стран. Но, к сожалению, из этого ничего не вышло. Хотя в 80-е годы казалось, что к этому можно найти пути.

Я должен сказать, что есть одна черта у русской прессы, которой нет у "Нью-Йорк таймс": в русской прессе, во всяком случае в дореволюционной русской прессе, печатались самые блестящие имена, которые тогда занимали читателей, скажем, "Биржевых ведомостей". Меня всегда поражает, что там печатались и Бердяев, Волошин, Эренбург, Блок, Розанов, все они печатались в русских газетах. Эта периодика была, конечно, на любителя. Прекрасно, что были такие читатели у русских газет в то время. Что сугубо нью-йоркского в НЙТ? И какая музыка может передать это качество?

Соломон Волков: Вы знаете, что такое "Нью-Йорк таймс", как переводится это заглавие газеты – это "Нью-йоркские времена", то есть это голос Нью-Йорка. И вот я подумал, какого композитора можно назвать голосом Нью-Йорка? И решил, что таким композитором несомненно является покойный Леонард Бернстайн. Его музыка, особенно "Вестсайдская история", энергичная, напористая, дерзкая, как и сам Нью-Йорк. Бернстайн и его взгляды, которые в 1960-70-е годы казались чрезвычайно радикальными, они сейчас как раз очень уместны, ибо они совпадают с нынешней культурной ориентацией "Нью-Йорк таймс". Поэтому я предлагаю заключить наш сегодняшний разговор о юбилее "Нью-Йорк таймс" симфоническим фрагментом из "Вестсайдской истории" Леонарда Бернстайна. Прислушаемся к беспокойному типично нью-йоркскому пульсу!

(Музыка)

Подписывайтесь на подкаст "Генис: Взгляд из Нью-Йорка" на сайте Радио Свобода
Слушайте наc на APPLE PODCASTS GOOGLE PODCAST YANDEX MUSIC

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG