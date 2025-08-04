Индия обвинила США и ЕС в двойных стандартах по вопросу торговли с Россией. В заявлении МИД страны сказано, что Вашингтон и Брюссель продолжают торговлю с Россией, хотя для них это "не является вопросом жизненной необходимости".

В пресс-релизе индийского МИД сказано, что США "активно поощряли" закупки российской нефти Нью-Дели при президентстве Джо Байдена для укрепления стабильности мировых энергетических рынков. Масштаб двусторонней торговли ЕС с Россией выше индийского, утверждает индийский МИД.

В заявлении указывается на продолжающуюся торговлю удобрениями, энергоносителями, продукцией горнодобывающей промышленности, химикатами, металлами, в том числе редкими, низкообогощённым ураном между Россией и США и ЕС. "В этих условиях нападки на Индию являются необоснованными и неразумными", — говорится в публикации.

Заявление Нью-Дели последовало после обещаний президента США Дональда Трампа повысить пошлины на индийские товары за торговлю с Россией. В понедельник Трамп заявил, что Индия зарабатывает на торговле, и ей "всё равно, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины". Кроме того, с января ЕС перестанет закупать индийские нефтепродукты, произведённые из российской нефти.