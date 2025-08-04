Президент США Дональд Трамп вновь пообещал повысить пошлины на товары из Индии из-за её торговли с Россией. На этот раз он обвинил страну в перепродаже российского топлива.

"Индия не только закупает огромное количество российской нефти, но и перепродаёт большую её часть на открытом рынке с большой прибылью,— написал президент США в социальной сети Truth. Им всё равно, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины".

Это не первый раз, когда президент США обещает повысить пошлины для Нью-Дели. Ранее он заявлял, что страны, торгующие с Россией, будут обложены пошлиной на экспорт в США в 100 процентов.

Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Значительная её часть перерабатывается в нефтепродукты, которые потом поставляются в другие страны. В частности, Индия стала крупнейшим экспортёром нефтепродуктов в ЕС.

В июле Евросоюз в рамках 18 пакета санкций отказался от закупки нефтепродуктов из российской нефти. Позднее запрет был отложен на полгода, он вступит в силу с января.

На фоне ужесточения политики Трампа по отношению к России и снижения скидок продавца Индия диверсифицирует источники закупки нефти, сообщали источники ряда СМИ. С января страна увеличивает закупки нефти из США.

Индийское правительство прямо не комментировало свою готовность продолжать или прекращать закупать нефть в России.



