Индия уговаривает Россию и КНР называть бои против Украины "войной"

Индийское правительство на переговорах с Россией и Китаем пытается убедить их называть боевые действия на территории Украины войной, а не специальной военной операцией, как предпочитает Кремль. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе совещания министров финансов и председателей Центробанков стран "Большой двадцатки" (G-20) на прошлой неделе не удалось прийти к единогласному согласию в формулировках из-за позиций Москвы и Пекина. Председательствующая Индия была вынуждена опубликовать резюмирующее заявление вместо общего коммюнике, как принято на таких мероприятиях.

То же самое было во время саммита на Бали в ноябре 2022 года. В заявлении было сказано "война в Украине", а не "российская война в Украине", как предлагалось сначала.

Пока неясно, удалось ли Индии убедить Москву и Пекин принять общую формулировку перед встречей министров иностранных дел G-20. Она проходит в Дели 1 и 2 марта.

Больше новостей Радио Свобода: