Reuters: Минфины G20 не могут согласовать итоговое заявление из-за РФ

Главы Минфинов и Центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) не достигли соглашения по формулировке, которая осуждает войну России с Украиной, для итогового коммюнике встречи в Бангалоре. Совместного заявления по итогам саммита не будет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что США и их союзники из "Группы семи" настаивают, что итоговое заявление должно содержать пункт с осуждением российской агрессии. Против этого выступили Россия и Китай.
Россия среди прочего настаивала на том, чтобы в документе не упоминалось слово "война". Российские власти называют боевые действия на территории Украины "специальной военной операцией".
Переговоры по итоговому документу были весьма сложными, пишет Reuters.
Председательствующая в этом году в G20 Индия предложила использовать вариант, выбранный главами стран "Большой двадцатки" на саммите в Индонезии в ноябре прошлого года. Тогда в документе осудили военные действия России на территории Украины, добавив сообщение о том, что есть и другие точки зрения относительно войны.
- Встреча министров финансов и глав Центробанков стран G20 проходит с 24 по 25 февраля.
- На саммите G20 в ноябре 2022 года на острове Бали большинство участников в заявлении решительно осудили войну России с Украиной и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет нестабильность в мировой экономике. Война сдерживает глобальный экономический рост, разгоняет инфляцию, нарушает цепочки продовольственных поставок, увеличивает дефицит топлива, отмечалось в коммюнике.
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