Reuters: Минфины G20 не могут согласовать итоговое заявление из-за РФ

Главы Минфинов и Центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) не достигли соглашения по формулировке, которая осуждает войну России с Украиной, для итогового коммюнике встречи в Бангалоре. Совместного заявления по итогам саммита не будет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что США и их союзники из "Группы семи" настаивают, что итоговое заявление должно содержать пункт с осуждением российской агрессии. Против этого выступили Россия и Китай.

Россия среди прочего настаивала на том, чтобы в документе не упоминалось слово "война". Российские власти называют боевые действия на территории Украины "специальной военной операцией".

Переговоры по итоговому документу были весьма сложными, пишет Reuters.

Председательствующая в этом году в G20 Индия предложила использовать вариант, выбранный главами стран "Большой двадцатки" на саммите в Индонезии в ноябре прошлого года. Тогда в документе осудили военные действия России на территории Украины, добавив сообщение о том, что есть и другие точки зрения относительно войны.