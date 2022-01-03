Инфляция в Турции по итогам года превысила 36 процентов

Инфляция в Турции по итогам 2021 года превысила 36 процентов. Об этом сообщило турецкое статистическое ведомство.

Турецкая лира начала дешеветь после нескольких подряд снижений процентной ставки Центробанка страны. 20 декабря курс местной валюты пробил отметку в 18 лир за доллар. При этом в начале года он стоил около семи с половиной лир.

За сокращение процентной ставки выступал президент Турции Реджеп Эрдоган. По его мнению, это приведёт к снижению инфляции. Эрдоган трижды с лета 2019 года менял главу Центробанка и дважды с ноября 2021 – министра финансов.

Оппозиция обвинила президента в экономической некомпетентности и призвала к досрочным выборам. Эрдоган все обвинения в свой адрес отверг и сказал, что выборы президента и парламента пройдут по плану – в июне 2023 года.