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Reuters сообщил о российском авиаударе по сирийскому Идлибу

Сирия, декабрь 2021 года

Российская авиация 2 января нанесла удары по окрестностям города Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в среде вооружённой оппозиции. По их данным, самолёты сбросили бомбы на несколько населённых пунктов и на водозаборную станцию. Водоснабжение Идлиба прервано.

Reuters пишет, что пострадали временные лагеря, расположенные к западу от Идлиба. Там якобя погибли женщина и двое детей. Агентство обращает внимание, что с ноября авиаударов в Сирии не наблюдалось.

Официальных подтверждений этой информации нет. Ранее подконтрольная президенту Башару Асаду сирийская армия сообщала, что наносит удары исключительно по укрытиям джихадистов.

Российские военные также сообщили о ранении в результате снайперского обстрела сирийского военного в районе Идлиба. Как утверждается, стреляли в солдата исламисты.

В свою очередь сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило в понедельник о нападении запрещённой в России и других странах мира террористической группировки "Исламское государство" на армейскую колонну. По данным СМИ, погибли пять солдат, 20 получили ранения. Инцидент произошёл в пустыне, в 50 километрах от нефтяной станции

  • Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года с противостояния, переросшего в восстание против режима Башара Асада. Позднее в конфликт оказались вовлечёнными основные государства региона, международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
  • Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран. Сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и стран Персидского залива.
  • Россию неоднократно обвиняли в нанесении ударов по гражданским объектам. Москва эти сообщения отвергает.

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