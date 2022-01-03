Reuters сообщил о российском авиаударе по сирийскому Идлибу

Российская авиация 2 января нанесла удары по окрестностям города Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в среде вооружённой оппозиции. По их данным, самолёты сбросили бомбы на несколько населённых пунктов и на водозаборную станцию. Водоснабжение Идлиба прервано.

Reuters пишет, что пострадали временные лагеря, расположенные к западу от Идлиба. Там якобя погибли женщина и двое детей. Агентство обращает внимание, что с ноября авиаударов в Сирии не наблюдалось.

Официальных подтверждений этой информации нет. Ранее подконтрольная президенту Башару Асаду сирийская армия сообщала, что наносит удары исключительно по укрытиям джихадистов.

Российские военные также сообщили о ранении в результате снайперского обстрела сирийского военного в районе Идлиба. Как утверждается, стреляли в солдата исламисты.

В свою очередь сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило в понедельник о нападении запрещённой в России и других странах мира террористической группировки "Исламское государство" на армейскую колонну. По данным СМИ, погибли пять солдат, 20 получили ранения. Инцидент произошёл в пустыне, в 50 километрах от нефтяной станции