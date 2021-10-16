Информатор Сергей, передавший Gulagu.net видео пыток, прибыл в Париж

Информатор по имени Сергей, передавший Gulagu.net секретный видеоархив с пытками в российских тюрьмах, улетел во Францию, где он будет просить политического убежища. Об этом сообщил руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в своем телеграм-канале.



Сергей в ночь на 16 октября покинул одну из стран Северной Африки и вылетел во Францию. Gulagu.net опубликовал его фотографию, сделанную в аэропорту Шарль-де-Голь в Париже. По словам Осечкина, этому предшествовало "несколько недель переездов, смен адресов, уход от погони шпиков из СВР и ФСБ".

"Сергей в аэропорту CDG-Paris. Молодой белорус, прошедший сам через пытки в ФСБ, пресс-хаты и переполненные камеры следственных изоляторов (СИЗО), проработавший без оплаты 5 лет в самой известной российской пыточной Областной туберкулёзной больнице (ОТБ-1) Саратова, передавший секретный видеоархив ФСИН/ФСБ в правозащитный проект Gulagu.net, рискнувший жизнью чтобы спасти других и остановить страшные пытки, теперь в Европе, на земле, где уважают права человека и демократию. Это исторический день и для самого Сергея, и для всей нашей команды, и ещё для миллионов россиян", – написал Осечкин.

Сайт Север.Реалии, со ссылкой на ресурс Gulagu.net, сообщает, что информатор Сергей обратился к полиции аэропорта за помощью и началась первичная процедура для просителей политического убежища.

24 мая основатель проекта "Гулагу - нет" объявил о решении приостановить работу в России и прекратить деятельность Совета координаторов Gulagu.net. Владимир Осечкин оценил 9 лет работы своих единомышленников как эффективную и открытую.

4 октября Осечкин рассказал, что ему передали секретный архив видеозаписей ФСИН и ФСБ. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключенных. Осечкин заявил, что спецслужбы использовали эти файлы в качестве компромата, чтобы иметь возможность манипулировать осужденными по своему желанию.

Часть архива правозащитники направили в Европейский комитет по предотвращению пыток. Осечкин также планирует поделиться информацией с Комитетом против пыток ООН.

После публикации архива Следственный комитет по Саратовской области возбудил несколько уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

13 октября Осечкин получил от того же информатора еще один видеоархив истязаний заключенных – на 35 гигабайт. 14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Совет Федерации готовит законопроект, позволяющий наказывать за пытки в колониях.

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