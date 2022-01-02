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"Иноагенты" и "нежелательные": 2021 в российской журналистике

"Иноагенты" и "нежелательные": 2021 в российской журналистике
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"Иноагенты" и "нежелательные": 2021 в российской журналистике

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К концу 2021 года в реестре уже было 111 СМИ-"иноагентов"

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