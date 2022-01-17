Bellingcat обжаловали в суде признание СМИ-иностранным агентом в России

Зарегистрированный в Нидерландах расследовательский проект Bellingcat обжаловал в российском суде признание себя в России так называемым СМИ-иностранным агентом. В организации назвали обжалованное решение Минюста нарушением законов, принципа свободы слова и элементарного здравого смысла. Об этом сообщается в твиттере проекта.

Фонд был включён в реестр СМИ-иностранных агентов 8 октября 2021 года. При включении в список министерство юстиции не объясняет свою мотивировку. При принятии законодательства о так называемых иностранных агентах предполагалось, что оно будет регулировать работу организаций внутри России.

Однако в списке СМИ-иностранных агентов есть зарегистрированные в Латвии издания "Важные истории", "Медуза" и The Insider, живущая в Киеве журналистка Елизавета Сурначёва и чешское информационное агентство MEDIUM-ORIENT.

Глава представляющей Bellingcat в суде правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал в телеграме, что иск принят Замоскорецким судом Москвы. В твиттере расследовательского проекта говорится, что в случае неудачи в российских судах, решение Минюста будет обжаловано в ЕСПЧ.