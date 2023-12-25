"Иностранные агенты" по-азербайджански. Аресты журналистов в Баку

В ноябре и декабре 2023 года в Азербайджане по уголовным статьям арестовали семерых журналистов. Местные и зарубежные правозащитники считают это новой волной репрессий против критически настроенных медиа, власти говорят о "контрабанде" денег, якобы полученных от иностранных фондов. Аресты происходили на фоне обострений отношений между Азербайджаном и США и подготовки к досрочным президентским выборам. Телеканал Настоящее Время рассказывает, что известно об этих делах.
Аресты в Abzas Media
Abzas Media – независимое онлайн-издание на азербайджанском языке, созданное в 2016 году. Его "визитной карточкой" стали антикоррупционные расследования. В частности, в своих последних расследованиях Abzas Media ставит под сомнение прозрачность тендеров на проведение строительных работ в Карабахе, утверждая, что в результате непрозрачных схем эти многомиллионные проекты достаются преимущественно компаниям, связанным с правительством Азербайджана или президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
20–21 ноября 2023 года в течение суток одного за другим задержали всех руководителей Abzas Media. Директора издания Ульви Гасанлы "взяли" по дороге в аэропорт, куда он направлялся, чтобы лететь в зарубежную поездку. Главного редактора Севидж Вагифгызы задержали в аэропорту, сразу после ее прибытия в Баку. Заместителя директора Магомеда Кекалова люди в штатском увели из дома, почти три дня о его местонахождении ничего не было известно, после чего выяснилось, что он тоже задержан.
В офисе Abzas Media провели обыск, в результате которого, как утверждает полиция, было обнаружено 40 тысяч евро. На основании этого против всех троих было возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде, "совершенной группой лиц по предварительному сговору", и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на сроки от трех до четырех месяцев.
Первого декабря список арестованных сотрудников пополнила корреспондентка Abzas Media Наргиз Абсаламова, а 13 декабря – сотрудничавший с изданием журналист-расследователь Хафиз Бабалы. Их тоже обвинили в контрабанде и оставили под стражей.
Таким образом, сейчас пятеро журналистов находятся в СИЗО по делу Abzas Media, им грозит до восьми лет лишения свободы.
Остальных сотрудников издания, членов семей арестованных и других людей, как-либо связанных с Abzas Media, вызывают на допросы. У некоторых из них заблокированы все банковские счета, в результате чего они на неопределенный срок остались без зарплат и пенсий.
Кроме того, четвертого декабря по обвинению в наркоторговле был арестован активист Ильхамиз Гулиев. Пару месяцев назад Гулиев, прежде сотрудничавший с правоохранительными органами, дал Abzas Media интервью, в котором сообщил, что полиция используют изъятые, но не задокументированные наркотики для фальсификации дел против политических и религиозных активистов.
"Нельзя просто найти у кого-то в офисе деньги и сказать, что это контрабанда"
Юрист, независимый эксперт в области прав медиа Алескер Мамедли объясняет, почему предъявленное сотрудникам Abzas Media обвинение выглядит сомнительным с юридической точки зрения.
"Во-первых, факт контрабанды выявляется на таможне. Нельзя просто найти у кого-то в офисе или дома деньги и назвать это контрабандой. Но в данном случае произошло именно это: из офиса Abzas Media изъяли 40 тысяч евро и заявили, что эти деньги были провезены контрабандой, хотя никаких доказательств этому нет", – говорит Мамедли.
Во-вторых, продолжает юрист, закон позволяет ввозить в Азербайджан без декларирования до 10 тысяч долларов. Если разделить 40 тысяч евро на пятерых арестованных, то получается, что каждый из них "ввез" по восемь тысяч евро, что не превышает эту сумму.
"И вообще… Севиндж Вагифгызы была арестована по прибытии из-за границы и валюты у нее при себе не было. Ульви Гасанлы арестовали перед отъездом из страны. Хафиз Бабали заявил, что за последние четыре года вообще не покидал страну. О какой "контрабанде, совершенной группой лиц" может идти речь? Когда и как они ее совершили?" – добавляет эксперт.
"Незаконное финансирование"
28 ноября в МИД Азербайджана по отдельности вызвали временных поверенных в делах США и Германии в Азербайджане, а также посла Франции. В МИДе им "поставили на вид", что "зарегистрированные в этих странах организации осуществляли незаконное финансирование новостного портала Abzas Media, и в это были вовлечены также посольства". Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном по итогам этих встреч.
Также в заявлении упоминается, что Агентство США по международному развитию (USAID), организации Freedom Now, New Democracy Fund и другие "в нарушение правил выдачи грантов незаконно осуществляли финансовые трансферты на территорию Азербайджана для Abzas Media". Дипломатам напомнили, что закон "О медиа" запрещает финансировать азербайджанские медиасубъекты из-за рубежа. По мнению МИДа, это является "вмешательством во внутренние дела страны".
Публично на эти упреки отреагировало только посольство Германии, подтвердив, что поддерживает деятельность Магомеда Кекалова как гражданского активиста, занимающегося проблемами людей с ограниченными возможностями.
USAID все происходящее, включая обвинения в свой адрес, до сих пор никак не прокомментировало.
В 2014 году в Азербайджане были внесены поправки в закон "О грантах", которые обязали зарубежных доноров получать официальную аккредитацию и регистрировать каждый отдельный грант. То есть фактически всякий раз получать разрешение у правительства. Власти объясняли это стремлением обеспечить прозрачность, поскольку, как выразился тогда представитель президентской администрации Фуад Алескеров, "в некоторых случаях зарубежные доноры финансируют определенные структуры, направляя их незаконную антиправительственную деятельность, грубо нарушающую стабильность".
В итоге несколько десятков иностранных неправительственных организаций и донорских учреждений покинули Азербайджан, а их местные реципиенты остались без средств к существованию.
Кроме того, принятый в 2021 году закон "О медиа" запрещает финансирование СМИ физическими или юридическими лицами иностранных государств, не являющимися его учредителями или участниками.
То есть легальных способов получить зарубежное финансирование у независимых азербайджанских медиа нет – разве что на основе коммерческих контрактов об оказании услуг.
При этом нет никаких фактов, на основании которых можно было бы утверждать или отрицать, что между Abzas Media и USAID существует какая-то связь. "Распространяя информацию о незаконном финансировании, СМИ ссылаются на данные, обнаруженные в компьютерах задержанных. Но у нас нет доступа к материалам следствия и нет возможности проверить подлинность этой информации", – говорит юрист и правозащитник Алескер Мамедли.
Аресты на Тринадцатом канале
В тот же период, когда возбудили уголовные дела против журналистов Abzas Media, были арестованы трое сотрудников другого независимого азербайджанского медиа – интернет-телевидения Kanal 13.
Одного из его руководителей, Азиза Оруджева, арестовали 28 ноября по обвинению в незаконном строительстве. Его оставили под стражей на четыре месяца, хотя, по словам адвоката Бахруза Байрамова, вменяемое ему деяние не предусматривает досудебного ареста. 19 декабря против Оруджева было выдвинуто новое обвинение. И тоже в контрабанде. С Abzas Media оно не связано: адвокат рассказал, что основанием для обвинения стала небольшая сумма денег, которую брат Оруджева переслал ему из Европы через знакомого.
Еще одного руководителя Kanal 13, Теймура Керимова, арестовали 12 декабря. Его обвинили в "в вымогательстве путем угроз" и тоже отправили в СИЗО.
А в промежутке, второго декабря, был задержан ведущий Kanal 13 Руфат Мурадлы, но он "отделался" 30 сутками административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции.
"Охота на журналистов": реакция международных организаций
В защиту арестованных журналистов выступили многие международные организации. Так, "Репортеры без границ" (RSF) призвали Совет Европы "напомнить режиму о его обязательствах и потребовать освобождения всех журналистов". По мнению RSF, происходящее – это "охота на немногих оставшихся в Азербайджане журналистов независимых СМИ".
"Мы являемся свидетелями настоящей охоты, подтверждающей, что цель азербайджанских властей – уничтожить все независимые голоса, раскрывающие действия коррумпированной политической элиты в обстановке полной безнаказанности", – считает руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.
Правозащитная организация Amnesty International также назвала эти аресты репрессиями против независимых СМИ. "В настоящее время мы наблюдаем очевидную новую эскалацию репрессий в отношении независимых СМИ", – сказала исследовательница Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.
По ее словам, все это "тревожно напоминает репрессии против независимых СМИ, НКО и организаций гражданского общества, происходившие в 2012 и 2015 годах": "Тогда были закрыты многие критически настроенные СМИ и общественные организации, а десятки журналистов, правозащитников и активистов подверглись преследованиям и произвольным арестам".
"Агенты Вашингтона": азербайджанские власти против USAID
Аресты журналистов начались в Азербайджане на фоне ухудшения отношений между Баку и Вашингтоном после того, как Штаты в ноябре 2023 года приняли законопроект "Акт армянской обороны", подразумевающий военное сотрудничество с Арменией, а оказание помощи Азербайджану, напротив, приостановили.
Масла в огонь подлили слова директора USAID Саманты Пауэр, назвавшей переселение армян из Карабаха "вынужденным". В ответ на это помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в соцсети Twitter (X): "В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!"
После этого в азербайджанских государственных и проправительственных медиа стали появляться материалы, анонимные авторы которых утверждали, что в Азербайджане действуют "агентурные сети США", и что USAID и другие американские "провокационные институты" поддерживают "маргинализированные группы, которые противоречат национальной идее, нарушают гармонию общества". Abzas Media и еще несколько независимых СМИ упоминались в качестве звеньев этой "агентурной цепи".
"Демонстрация для России"
Учитывая внесенные в 2014 и 2021 годах поправки в законодательство, а также обвинения в контрабанде и в том, что работа журналистов противоречит "национальной идее", напрашивается параллель с российским законом "Об иностранных агентах" и его применением против неугодных властям СМИ и общественных организаций. Эту параллель проводит, например, политический обозреватель Шахин Рзаев. Но, по его мнению, едва ли Азербайджан скопировал российскую модель.
"Авторитарные режимы похожи, будь то Россия, Центральная Азия или Азербайджан. Им необязательно "подсматривать" друг у друга какие-то ограничительные меры. Они мыслят схожим образом и самостоятельно додумываются до одного и того же, тем более что ограничение влияния извне – это решение, лежащее на поверхности, и додуматься до него несложно. Каждый авторитарный режим воплощает это решение по-своему, с учетом местных особенностей", – полагает Рзаев.
Он напоминает, что сам термин "иностранный агент" или "агент иностранного влияния" в Азербайджане никогда не используется ни на официальном, ни на каком-либо другом уровне. Фразы "агенты США" или "агенты Запада" в устах азербайджанского правительства и его сторонников имеют куда более простое, примитивное значение и синонимичны "шпионам" или "диверсантам".
Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев (который в 2017 году был арестован по обвинению в уклонении от налогов), считает, что антиамериканская кампания и громкое "разоблачение агентурных сетей" в Азербайджане носили демонстративный характер и были предназначены в первую очередь для России:
"В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз сказал, что ни одно из государств СНГ не застраховано от попыток Вашингтона вмешаться в их внутренние дела. Азербайджан правильно понял этот намек и постарался продемонстрировать России, что борется против этого вмешательства", – считает Мехман Алиев.
Тем временем приступ шпиономании и "разоблачения агентов" в Азербайджане сменила в повестке дня тема досрочных президентских выборов. Изначально выборы президента страны должны были состояться лишь в апреле 2025 года, но седьмого декабря Ильхам Алиев без объяснения причин перенес дату их проведения почти на полтора года вперед – на февраль 2024-го. Некоторые наблюдатели поспешили связать аресты журналистов с готовящимися выборами. Так, один из лидеров оппозиции Али Керимли (чья партия участвовать в выборах отказалась), полагает, что "таким образом Ильхам Алиев подготовил почву для более легкой фальсификации выборов". Хотя эта версия остается лишь одной из многих: среди правозащитников, журналистов и оппозиционных политиков нет единого мнения, что могло стать причиной преследования журналистов и почему объектами репрессий стали именно Abzas Media и Kanal 13.