"Иностранные агенты" по-азербайджански. Аресты журналистов в Баку

20–21 ноября 2023 года в течение суток одного за другим задержали всех руководителей Abzas Media. Директора издания Ульви Гасанлы "взяли" по дороге в аэропорт, куда он направлялся, чтобы лететь в зарубежную поездку. Главного редактора Севидж Вагифгызы задержали в аэропорту, сразу после ее прибытия в Баку. Заместителя директора Магомеда Кекалова люди в штатском увели из дома, почти три дня о его местонахождении ничего не было известно, после чего выяснилось, что он тоже задержан.

Abzas Media – независимое онлайн-издание на азербайджанском языке, созданное в 2016 году. Его "визитной карточкой" стали антикоррупционные расследования. В частности, в своих последних расследованиях Abzas Media ставит под сомнение прозрачность тендеров на проведение строительных работ в Карабахе, утверждая, что в результате непрозрачных схем эти многомиллионные проекты достаются преимущественно компаниям, связанным с правительством Азербайджана или президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ноябре и декабре 2023 года в Азербайджане по уголовным статьям арестовали семерых журналистов. Местные и зарубежные правозащитники считают это новой волной репрессий против критически настроенных медиа, власти говорят о "контрабанде" денег, якобы полученных от иностранных фондов. Аресты происходили на фоне обострений отношений между Азербайджаном и США и подготовки к досрочным президентским выборам. Телеканал Настоящее Время рассказывает , что известно об этих делах.

Первого декабря список арестованных сотрудников пополнила корреспондентка Abzas Media Наргиз Абсаламова , а 13 декабря – сотрудничавший с изданием журналист-расследователь Хафиз Бабалы . Их тоже обвинили в контрабанде и оставили под стражей.

В офисе Abzas Media провели обыск, в результате которого, как утверждает полиция, было обнаружено 40 тысяч евро. На основании этого против всех троих было возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде, "совершенной группой лиц по предварительному сговору", и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на сроки от трех до четырех месяцев.

Таким образом, сейчас пятеро журналистов находятся в СИЗО по делу Abzas Media, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Остальных сотрудников издания, членов семей арестованных и других людей, как-либо связанных с Abzas Media, вызывают на допросы. У некоторых из них заблокированы все банковские счета, в результате чего они на неопределенный срок остались без зарплат и пенсий.

Кроме того, четвертого декабря по обвинению в наркоторговле был арестован активист Ильхамиз Гулиев. Пару месяцев назад Гулиев, прежде сотрудничавший с правоохранительными органами, дал Abzas Media интервью, в котором сообщил, что полиция используют изъятые, но не задокументированные наркотики для фальсификации дел против политических и религиозных активистов.

"Нельзя просто найти у кого-то в офисе деньги и сказать, что это контрабанда"

Юрист, независимый эксперт в области прав медиа Алескер Мамедли объясняет, почему предъявленное сотрудникам Abzas Media обвинение выглядит сомнительным с юридической точки зрения.

"Во-первых, факт контрабанды выявляется на таможне. Нельзя просто найти у кого-то в офисе или дома деньги и назвать это контрабандой. Но в данном случае произошло именно это: из офиса Abzas Media изъяли 40 тысяч евро и заявили, что эти деньги были провезены контрабандой, хотя никаких доказательств этому нет", – говорит Мамедли.

Во-вторых, продолжает юрист, закон позволяет ввозить в Азербайджан без декларирования до 10 тысяч долларов. Если разделить 40 тысяч евро на пятерых арестованных, то получается, что каждый из них "ввез" по восемь тысяч евро, что не превышает эту сумму.

"И вообще… Севиндж Вагифгызы была арестована по прибытии из-за границы и валюты у нее при себе не было. Ульви Гасанлы арестовали перед отъездом из страны. Хафиз Бабали заявил, что за последние четыре года вообще не покидал страну. О какой "контрабанде, совершенной группой лиц" может идти речь? Когда и как они ее совершили?" – добавляет эксперт.

"Незаконное финансирование"

28 ноября в МИД Азербайджана по отдельности вызвали временных поверенных в делах США и Германии в Азербайджане, а также посла Франции. В МИДе им "поставили на вид", что "зарегистрированные в этих странах организации осуществляли незаконное финансирование новостного портала Abzas Media, и в это были вовлечены также посольства". Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном по итогам этих встреч.

Также в заявлении упоминается, что Агентство США по международному развитию (USAID), организации Freedom Now, New Democracy Fund и другие "в нарушение правил выдачи грантов незаконно осуществляли финансовые трансферты на территорию Азербайджана для Abzas Media". Дипломатам напомнили, что закон "О медиа" запрещает финансировать азербайджанские медиасубъекты из-за рубежа. По мнению МИДа, это является "вмешательством во внутренние дела страны".

Публично на эти упреки отреагировало только посольство Германии, подтвердив, что поддерживает деятельность Магомеда Кекалова как гражданского активиста, занимающегося проблемами людей с ограниченными возможностями.

USAID все происходящее, включая обвинения в свой адрес, до сих пор никак не прокомментировало.

В 2014 году в Азербайджане были внесены поправки в закон "О грантах", которые обязали зарубежных доноров получать официальную аккредитацию и регистрировать каждый отдельный грант. То есть фактически всякий раз получать разрешение у правительства. Власти объясняли это стремлением обеспечить прозрачность, поскольку, как выразился тогда представитель президентской администрации Фуад Алескеров, "в некоторых случаях зарубежные доноры финансируют определенные структуры, направляя их незаконную антиправительственную деятельность, грубо нарушающую стабильность".

В итоге несколько десятков иностранных неправительственных организаций и донорских учреждений покинули Азербайджан, а их местные реципиенты остались без средств к существованию.

Кроме того, принятый в 2021 году закон "О медиа" запрещает финансирование СМИ физическими или юридическими лицами иностранных государств, не являющимися его учредителями или участниками.

То есть легальных способов получить зарубежное финансирование у независимых азербайджанских медиа нет – разве что на основе коммерческих контрактов об оказании услуг.

При этом нет никаких фактов, на основании которых можно было бы утверждать или отрицать, что между Abzas Media и USAID существует какая-то связь. "Распространяя информацию о незаконном финансировании, СМИ ссылаются на данные, обнаруженные в компьютерах задержанных. Но у нас нет доступа к материалам следствия и нет возможности проверить подлинность этой информации", – говорит юрист и правозащитник Алескер Мамедли.

Аресты на Тринадцатом канале

В тот же период, когда возбудили уголовные дела против журналистов Abzas Media, были арестованы трое сотрудников другого независимого азербайджанского медиа – интернет-телевидения Kanal 13.

Одного из его руководителей, Азиза Оруджева, арестовали 28 ноября по обвинению в незаконном строительстве. Его оставили под стражей на четыре месяца, хотя, по словам адвоката Бахруза Байрамова, вменяемое ему деяние не предусматривает досудебного ареста. 19 декабря против Оруджева было выдвинуто новое обвинение. И тоже в контрабанде. С Abzas Media оно не связано: адвокат рассказал, что основанием для обвинения стала небольшая сумма денег, которую брат Оруджева переслал ему из Европы через знакомого.