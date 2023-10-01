Другое наступление Баку. Азербайджан расширяет влияние на Балканах

На фоне недавнего военного успеха Азербайджана, добившегося фактической капитуляции созданной армянами Нагорного Карабаха непризнанной республики, менее заметным остается другое наступление Баку – экономическое. Между тем в последнее время Азербайджан успешно распространяет свое в первую очередь сырьевое влияние на Центральную Европу и Западные Балканы. Какие последствия это может иметь?

Баку обогреет Белград и Тирану?

Не слишком широко афишировавшиеся визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в столицы нескольких европейских стран, состоявшиеся прошлой осенью и нынешней весной, принесли интересные результаты. В Тиране в ноябре минувшего года Алиев объявил о решении открыть в албанской столице азербайджанское посольство и поставить в Албанию 200 млн м³ газа для новой ТЭС. В декабре азербайджанский лидер услышал от президента Сербии Александра Вучича в Белграде, что Алиев и его страна – "надежные партнеры не только для нас, но и для всех [на Балканах]... Подписать соглашения мы должны, но нам достаточно и слова Ильхама Алиева".

Нам достаточно слова Ильхама Алиева

В апреле по итогам встречи с председателем Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желькой Цвиянович в Сараево появляется соглашение о стратегическом партнерстве двух стран. Соответствующие структуры в Баку получают указание изучить перспективы поставок в БиГ азербайджанского газа. В упомянутый период происходят также переговоры главы Азербайджана с президентами Болгарии и Румынии, премьер-министрами Хорватии и Черногории, не говоря о двух встречах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с которым Ильхама Алиева связывает давнее политическое партнерство. Как отмечало азербайджанское агентство ASTNA, повестка дня переговоров Алиева с руководством стран региона не ограничивалась газовыми вопросами, но включала и политику. Не исключено, отмечает агентство, что президент Азербайджана был выбран в качестве дополнительного "теневого" посредника в решении косовской проблемы. (Каких-либо официальных подтверждений этого нет).

Азербайджан – далеко не новичок в экономической и геополитической игре как на постсоветском пространстве, так и в других регионах. Возникшая ещё в 1997 году региональная Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ, в которую вошли Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова (с 1999 по 2005 год в ней также состоял Узбекистан) заявляла в качестве одной из своих главных целей ослабление экономической, прежде всего энергетической зависимости от России. Имелось в виду развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) – Кавказ – Европа в обход российской территории. Деятельность ГУАМ постепенно сворачивалась в силу объективных причин, но с началом агрессии России против Украины заложенные создателями организации идеи стали обретать новое дыхание. В источниках энергоносителей, альтернативных российским, и путях их доставки стали крайне заинтересованы страны Европейского союза.

Европа хочет надежности. Что скажет Москва?

Уже в июле 2022 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, прибыв в Баку, сказала, обращаясь к Ильхаму Алиеву: "Спасибо вам за то, что вы поддержали Европейский союз. Потому что и до бесчеловечного вторжения России на Украину поставки российского газа в Европу перестали быть надежными. Европейский союз принял решение диверсифицировать поставки газа из России и обратиться к более надежным, заслуживающим доверия партнерам. И я рада, что к их числу относится Азербайджан. Вы действительно являетесь для нас важнейшим энергетическим партнером, и вы всегда были надежны". В итоге Еврокомиссия подписала соглашение с Баку об удвоении импорта азербайджанского природного газа к 2027 году и доведении его объёма за 15 лет по меньшей мере до 20 млрд м³ в год.

Вскоре, в октябре 2022 года, был запущен газовый интерконнектор Греция-Болгария (IGB), по которому в Болгарию начал поступать азербайджанский газ. Помимо того, что IGB резко снижает зависимость от российского газа самой Болгарии, новый энергетический рукав с первоначальной мощностью 3 млрд, а проектной – 5 млрд м³ в год сможет обеспечить газом соседние Сербию, Северную Македонию, Румынию, а в перспективе и Молдову с Украиной. Газовые операторы Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии тут же предложили транспортировать увеличенные объемы азербайджанского газа по своим сетям в Центральную Европу.

Эксперты указывают и на другие перспективные проекты развития энергетических связей Азербайджана с балканскими странами. Это Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), который сможет транспортировать азербайджанский газ из Албании в Хорватию через Черногорию и Боснию, а затем поставлять его в Центральную Европу. В долгосрочной перспективе Азербайджан заинтересован в повышении эффективности Транскаспийского международного транспортного маршрута, называемого также "Средним коридором". Он соединяет Центральную Азию и Европу через Казахстан и Каспийское море и проходит через Балканы. Весьма масштабной предстаёт схема доставки электроэнергии из Азербайджана в Румынию и в конечном итоге в Центральную Европу через кабель длиной 1200 км, проложенный по дну Чёрного моря. О создании такого "зеленого коридора" предварительно условились Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия.

Вы являетесь для нас важнейшим энергетическим партнером

В августе этого года Виктор Орбан и Ильхам Алиев договорились, что Венгрия закупит у Азербайджана до конца года 100 млн м³ природного газа, а в последующий период этот объём достигнет 1 млрд м³. Поставки будут идти через Турцию и Балканы. Азербайджан награждает Турцию и Венгрию энергетическими сделками, отмечают эксперты, поскольку первая является для Баку проводником на Балканах, а вторая – мостом в Центральную Европу. На данный момент соглашения того или иного формата о поставках газа Баку заключил с Албанией, Болгарией, Венгрией, Румынией, Сербией, Словакией и Хорватией.

Являются ли все эти действия и планы игрой против Москвы? Азербайджан, пишет бакинский аналитик Фуад Шахбазов, скорректировал свою внешнеполитическую повестку дня, ориентируясь на Балканский регион, который более уязвим перед энергетическим кризисом, чем государства Центральной и Западной Европы. Если ведущие страны ЕС способны компенсировать нехватку энергии за счет использования энергетических резервов, применения альтернативных источников энергии и импорта дополнительных объемов газа от альтернативных поставщиков, то менее развитые балканские государства с трудом адаптируются к энергетическому дефициту.

С началом войны в Украине спрос на российский газ неуклонно падает. Согласно данным Международного энергетического агентства, трубопроводный экспорт российского газа в страны Евросоюза упал в первом полугодии 2023 года на 75%, составив немногим более 10 млрд м³. Для сравнения: такой же объём азербайджанского газа ежегодно уходит в Европу через Грецию и Албанию только по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), действующему с 2020 года.

Кто против?

В то же время уверенная энергетическая поступь Азербайджана на мировых рынках привлекла внимание мирового сообщества и к старому больному вопросу этой страны – о нарушении прав человека. Сразу после визита Урсулы фон дер Ляйен в Баку пятьдесят французских политиков разной партийной принадлежности подписали открытое письмо, в котором предупредили: выбирая Азербайджан в качестве поставщика газа, председатель Еврокомиссии ослабляет Европейский союз. По мнению авторов письма, написанного еще до нынешней победоносной для Баку фазы карабахского конфликта, режим Ильхама Алиева использует доходы от продажи газа для дальнейшего вооружения и обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, азербайджанское решение ЕС уходит корнями в прошлое, считают подписавшие послание. По их словам, оно идёт вразрез с планами Европейского союза по энергетическому переходу и его требованиями к более суверенной энергетической политике.

Регулярно обновляемый список политзаключенных в Азербайджане насчитывает около ста имён. В него входят журналисты, члены оппозиционных партий и движений, религиозные активисты и даже депортированные из-за рубежа политэмигранты. Власти Азербайджана наличие в стране политзаключенных отрицают.

Договорённость EC c Азербайджаном, соглашается специалист по газовым вопросам Глигор Радечич из неправительственной организации Bankwatch Network, противоречит как собственным климатическим целям ЕС, так и его стандартам в области прав человека. Вдобавок, отмечает эксперт, мало кто говорит о том, что важнейшая инфраструктура, необходимая для добычи и транспортировки газа из Каспийского моря в Европу, находится в совладении "Лукойла" – российского нефтегазового гиганта, тесно связанного с режимом президента Путина.

Филипп Дам, директор правозащитной группы Human Rights Watch (HRW) по Европе и Центральной Азии, предупреждает, что Европа упустила серьезную возможность поставить права человека на первое место в рамках партнерства с Азербайджаном. Сделка между ЕС и Азербайджаном выгодна правительству, но не "гарантирует никакой защиты прав человека", – сказал Дам в интервью изданию Fortune. "Независимый активизм, критическая журналистика и оппозиционная политическая деятельность в Азербайджане практически уничтожены", – утверждает Human Rights Watch.

Отзываясь на исход нагорно-карабахского конфликта, Бернар Гетта – французский журналист, бывший корреспондент Le Monde в Москве, ныне депутат Европарламента, пишет: "Не следует ли начать с осознания того, что благодаря нашим совместным усилиям мы уже не зависим от бакинской нефти и можем заставить Азербайджан соблюдать все права армянского меньшинства, потому что Баку нужны наши деньги?"