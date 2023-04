Иностранные журналисты, работавшие в РФ, призвали освободить Гершковича

Более 300 иностранных журналистов, в разное время работавших в Москве, опубликовали открытое письмо в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова с призывом снять обвинения в шпионаже с арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и немедленно освободить его.

Письмо подписал 301 журналист из 22 стран, многие из которых проработали в России долгие годы. В их числе бывшие сотрудники The New York Times Эндрю Крамер, Билл Келлер и Джон Кампфнер, главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник, Эдвард Лукас из Economist, корреспонденты The Guardian Шон Уолкер и Люк Хардинг, корреспондент ряда британских газет Том Парфитт, бывший сотрудник РСЕ/РС Дэвид Саттер и другие.

"Мы все работали в России иностранными корреспондентами, кто-то несколько месяцев, кто-то десятилетиями. Мы шокированы и потрясены арестом нашего коллеги Эвана Гершковича и выдвинутыми против него обвинениями.

Эван Гершкович имеет большой и впечатляющий опыт журналистской работы. Мы не сомневаемся, что единственной целью его работы было информирование читателей о современной действительности в России. Поиск информации, даже если он идет в разрез с политическими интересами, не делает Эвана преступником или шпионом, но делает его журналистом. Журналистика — не преступление. Арест Эвана Гершковича посылает тревожный и опасный сигнал об игнорировании Россией независимых СМИ и демонстрирует безразличие к судьбе молодого, талантливого и честного журналиста" - говорится в письме.

Корреспондент The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге в конце марта. Суд отправил его в московское СИЗО. Российские власти заявляют, что журналиста задержали "с поличным", не поясняя, что имеется в виду. В ФСБ заявили, что Гершкович якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Журналист настаивает на своей невиновности. Подробности дела не известны.

Это первый случай ареста американского журналиста в России по обвинению в шпионаже со времён Холодной войны. Власти США, международные журналистские издания и российские независимые журналисты ранее призвали освободить Гершковича.