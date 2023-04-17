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Посол США навестила журналиста WSJ Эвана Гершковича в СИЗО

Линн Трейси

Посол США в России Линн Трейси в понедельник навестила арестованного американского журналиста Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве. Ранее дипломаты более двух недель не могли добиться доступа к Гершковичу. Трейси сообщила, что журналист чувствует себя нормально, и снова призвала немедленно освободить его.

Корреспондент одного из ведущих американских изданий The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. Суд предъявил ему обвинения в шпионаже и поместил под арест на два месяца. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявил, что в отношении Гершковича имеются улики, но не уточнил, какие именно.

Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт в Украине ЧВК "Вагнер".

Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.

По обвинению в шпионаже Гершковичу в России может грозить до 20 лет лишения свободы.

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