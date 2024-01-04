Путин разрешил давать гражданство участникам вторжения в Украину

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий принимать в российское гражданство иностранцев, воюющих на стороне России в ходе вторжения в Украину. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно указу гражданство получат иностранные граждане, которые заключили контракт на службу в армии или в воинских формированиях в период российского вторжения. Гражданство смогут также получить ближайшие члены семей участников войны.

На гражданство России также могут претендовать иностранцы, которые уволились из российских вооруженных сил в период войны по состоянию здоровья, по истечении срока контракта, по достижении ими предельного возраста или же в связи с прекращением действия военного положения.

Путин также подписал указ, который предоставляет право обратиться за гражданством России гражданам Украины, родившимся и до 18 марта 2014 года постоянно проживавшим в Крыму или Севастополе.