Иностранцам, служащим в армии России, упростят получение гражданства

Государственная дума России во втором и третьем чтении приняла поправки в законодательство об упрощенном получении иностранцами российского гражданства. Теперь паспорт России граждане других государств смогут получить в упрощенном порядке, если заключат контракт на службу в российской армии или других воинских формированиях на срок не менее одного года. Получать перед этим вид на жительство не потребуется.

Ранее иностранцам необходимо было отслужить в армии России не менее трёх лет. Также предлагается сократить для них срок первого контракта для поступления на службу в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины с пяти лет до одного года.

После того, как было объявлено о принятии Госдумой поправок к закону, на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о том, что в столичном миграционном центре "Сахарово" будет развернута "инфраструктура содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан".

Ранее посольство Узбекистана в Москве предупредило своих граждан о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением с точки зрения законов страны. Поводом, вероятно, стал телесюжет о создании в России узбекского батальона для участия в войне с Украиной.

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