Посольство Узбекистана в Москве предупредило граждан о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением с точки зрения законов страны. Поводом, вероятно, стал телесюжет о создании в России узбекского батальона для участия в войне с Украиной. Об этом сообщила Служба новостей Центральной Азии.
Сообщение на сайте посольства обещает привлечь к уголовной ответственности "все без исключения лица", в отношении которых имеется информация об участии в войне на территории другого государства. "Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность", — говорится в тексте.
Предостережение было опубликовано после показа сюжета телеканала "Vetta" о живущих в Перми узбеках, желающих сформировать батальон "Амир Темур" для участия в войне против Украины. В ролике с таким предложением выступил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов.
"Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живём и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Поэтому предлагаю сформировать батальон добровольцев", — говорит Джаловов на видео, выступая перед несколькими десятками человек. Они поддерживают его аплодисментами.
- В российских регионах местные власти формируют именные добровольческие подразделения для участия в войне в Украине. Это делается по инициативе Кремля. Пермская область стала одной из первых, где формировался такой батальон, его назвали "Парма", писало издание "Вёрстка".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.