Инспекторы ВОЗ посетят производство "Спутника V" в марте

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетят производственные площадки, на которых выпускают российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V", в марте. Об этом сообщила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По словам двух источников "Медузы" (издание внесено в реестр СМИ-"иноагентов") на фармрынке, в заявке на осмотр указаны площадки "Генериум" и "УфаВита". На последнем заводе летом 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения выявили риски перекрестного заражения и нарушения стерильности при розливе препарата.

На это же время, по словам собеседников издания, запланирован и визит в Россию инспекторов Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По данным источников, они осмотрят производственные площадки "Р-Фарм" , где изготавливают российскую вакцину, разработанную Центром имени Гамалеи.

В России препарат был зарегистрирован в августе 2020 года. Процесс одобрения в ВОЗ начался весной. В сентябре стало известно, что организация приостановила процедуру одобрения "Спутника V". Причиной стали нарушения на одном из заводов, где выпускают вакцину. Через месяц ВОЗ возобновила сертификацию "Спутника".

Занимающийся продвижением препарата Российский фонд прямых инвестиций тогда сообщил, что рассчитывает на одобрение вакцины "в ближайшие пару месяцев". В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что вакцина будет одобрена в "обозримой перспективе".

В конце декабря официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что процесс признания "Спутника V" организацией затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда признал, что Москва не смогла предоставить Всемирной организации здравоохранения документацию, необходимую для сертификации российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее российские государственные СМИ намекали, что ВОЗ не регистрирует препарат из-за политической ситуации.

"Спутник V" в России производится на семи площадках: "Медгамал" центра имени Гамалеи, "Биннофарм", "Р-Фарм", "Биокад", "Генериум", "Лекко" и "Фармстандарт-УфаВИТА". На данный момент российская вакцина "Спутник" одобрена в 71 стране.