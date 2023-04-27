Следственный комитет России сообщил о задержании популярного российского инстаграм-блогера Елены Блиновской. Автор курсов личного роста "Марафон желаний" с пятью миллионами подписчиков подозревается в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

По утверждению СК, Блиновская была задержана при попытке скрыться за границу. Как следует из кадров распространённой видеозаписи, её задержали утром 27 апреля на пограничном пункте в Смоленской области, который она пересекала на автомобиле "Майбах".

Блиновская — не первый популярный инстаграм-блогер, обвинённый в неуплате налогов. В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной (4 миллиона подписчиков), заподозрив её в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В середине марта обвинения в отмывании денег в особо крупном размере были предъявлены блогеру Валерии Чекалиной (Лер_чек) и её мужу Артёму Чекалину (Артём_чек).

Российская версия журнала Forbes писала, что с лета 2022 года Федеральная налоговая служба активно проверяет популярных инфлюенсеров и сотрудничающие с ними агентства. Это совпало по времени с массовыми задержаниями владельцев анонимных телеграм-каналов, "Проект" рассказывал, что этот рынок захватывается силовыми структурами.