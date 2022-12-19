Волна арестов администраторов анонимных телеграм-каналов в России связана с мужем телеведущей Тины Канделаки, топ-менеджером госкорпорации "Ростех" Василием Бровко. Он мог быть инициатором уголовных дел против как минимум 13 человек, в следственном изоляторе чуть было не оказалась бывший кандидат на пост президента, телеведущая Ксения Собчак. Об этом пишет в своём расследовании издание "Проект".

С лета в России были арестованы как минимум 13 сотрудников редакций анонимных телеграм-каналов, писавших о политике. Издание связывает аресты с критикой Бровко в публикациях этих каналов. Они обвиняли его в коррупции, уходе от налогов и утверждали, что он получил должность в "Ростехе" благодаря жене. Знакомый топ-менеджера рассказывает, что он был задет этими публикациями и смог найти повод их остановить.

Для этого он попросил санкции у главы "Ростеха", сослуживца президента Владимира Путина по резидентуре КГБ в Дрездене Сергея Чемезова. В середине июля убедил начальника в необходимости взять под контроль рынок каналов, чтобы контролировать публикации в них. Чемезов подключил к этому силовые структуры.

После ареста коллег телеграмеры, и без того давно коррумпированные Кремлем, стали ещё лояльнее, пишет "Проект". Если раньше власть платила им, то теперь им можно лишь пригрозить тюрьмой. Два собеседника редакции, занимающихся размещением заказов в Telegram, независимо друг от друга говорят, что происходит монополизация рынка в пользу силовиков.

Под арестом, как утверждается, чуть не оказалась и Собчак. Попытку ареста издание связывает с её давним конфликтом с Тиной Канделаки. Были арестованы трое сотрудников её канала о светской жизни. Там появилась публикация о Чемезове. Он, как утверждается, лично позвонил руководству МВД с просьбой наказать ведущую. Ей пришлось покинуть страну.

Вернулась она только после того, как её мать, сенатор Людмила Нарусова, дозвонилась до Путина. Из разговора стало понятно — санкции на арест глава государства не давал. После этого ведущая вернулась в Россию. Её сотрудник остаются в СИЗО.