Суд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста

Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста. Об этом сообщает Business FM из зала суда.
Согласно заявлению Минюста, Сахаровский центр допустил три нарушения с 2020 по 2022 год. Их выявили в ходе внеплановой проверки по инициативе депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового.
Среди нарушений – проведение мероприятий за пределами Москвы "вопреки уставу организации", размещение десяти видеороликов без плашки иноагента, а также "несоответствие" учредительных документов российскому законодательству.
Минюст назвал нарушения "систематическими, грубыми и неустранимыми". Представители Сахаровского центра иск не признали и настаивали, что закон организация не нарушала. В частности, сторона защиты отметила, что ранее Минюст трижды проверял Сахаровский центр и никаких претензий к нему не предъявлял, хотя он ведёт аналогичную деятельность с 1996 года.
- Сахаровский центр был открыт в Москве в 1996 году для сохранения наследия академика Андрея Сахарова – известного советского физика, одного из создателей водородной бомбы, диссидента и правозащитника. За свою историю центр неоднократно сталкивался с противодействием властей, а в декабре 2014 года его внесли в реестр "иностранных агентов".
- В январе 2023 года у Сахаровского центра отобрали помещения в Москве – в исполнение поправок к закону об иноагентах, согласно которым "иностранные агента" не могут получать поддержку от государства.
- Тогда же Генпрокуратура России признала нежелательной организацией американский Фонд Андрея Сахарова, с которым был аффилирован Сахаровский центр.
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