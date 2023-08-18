Суд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста

Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста. Об этом сообщает Business FM из зала суда.

Согласно заявлению Минюста, Сахаровский центр допустил три нарушения с 2020 по 2022 год. Их выявили в ходе внеплановой проверки по инициативе депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового.

Среди нарушений – проведение мероприятий за пределами Москвы "вопреки уставу организации", размещение десяти видеороликов без плашки иноагента, а также "несоответствие" учредительных документов российскому законодательству.

Минюст назвал нарушения "систематическими, грубыми и неустранимыми". Представители Сахаровского центра иск не признали и настаивали, что закон организация не нарушала. В частности, сторона защиты отметила, что ранее Минюст трижды проверял Сахаровский центр и никаких претензий к нему не предъявлял, хотя он ведёт аналогичную деятельность с 1996 года.