"Интерфакс": Сечин подверг критике Минфин и Центральный банк РФ

Кризис на российском топливном рынке, который вынудил правительство временно запретить экспорт нефтепродуктов, был вызван неправильными шагами в налоговой политике, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз "Роснефти" о результатах работы компании в период с января по сентябрь 2023 года.

По словам Сечина, на финансовые результаты "Роснефти" негативно повлияло ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.

При постоянно растущем санкционном давлении и введении новых ограничений Банк России "так и не сформировал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах". Это затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки, посетовал руководитель "Роснефти".