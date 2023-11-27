Путин разрешил "Роснефти" скрыть почти всю финансовую информацию

Президент России Владимир Путин подписал указ, дающий право госкорпорации "Роснефть" скрывать информацию о своей финансовой деятельности. Документ появился в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, "Роснефть" теперь может не публиковать сведения о доходах и расходах компании, её прибыли, дивидендах, акционерах, органах управления, налоговой нагрузке, разрабатываемых проектах и заключённых соглашениях.

СМИ отмечают, что подобное разрешение призвано помочь компании обходить санкции, при этом указ может понизить стоимость акций "Роснефти" и аффилированных с ней структур на Мосбирже.