Интерпол передавал РФ данные о поездках живущих за границей россиян

Россия использует списки разыскиваемых Интерполом лиц для запросов об аресте политических оппонентов, бизнесменов и журналистов, а систему обмена сообщениями этой международной организации – для отслеживания людей за границей, выяснили Би-би-си и французский расследовательский проект Disclose, изучив тысячи документов и сообщений, предоставленных информатором из Интерпола.

Интерпол – официально Международная организация уголовной полиции - помогает разыскивать лиц, подозреваемых в совершении преступлений и уехавших за границу. Его так называемое красное уведомление (Red Notice) направляется всем 196 странам-членам для поиска и ареста человека, а красная рассылка (Red Diffusion) – только отдельным странам.

Документы, полученные расследователями, свидетельствуют, что введённые после полномасштабного вторжения в Украину дополнительные проверки для России не помешали Москве злоупотреблять системой Интерпола.

По данным журналистов, за последнее десятилетие в Комиссию по контролю за файлами Интерпола (CCF) с жалобами обратились по меньшей мере 700 человек, разыскиваемых Россией, и не менее 400 из них добились отмены красных уведомлений или рассылок.

Отменить красную рассылку удалось, например, российскому бизнесмену Игорю Пестрикову. Он обнаружил свое имя в рассылке после того, как бежал из России в июне 2022 года и подал прошение о предоставлении убежища во Франции. Спустя два года после обращения CCF постановила, что его дело носит преимущественно политический характер: информация, предоставленная Россией, была "общей и шаблонной", а предполагаемое преступление было "недостаточно обосновано".

Из сообщений, которыми обмениваются страны, расследователи узнали, что Россия использовала эту систему для отслеживания местонахождения подозреваемых. В частности, одно из таких сообщений касается журналиста Армена Арамяна, которого в 2022 году в России осудили за "вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность" за репортажи о протестах в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.

Арамян уехал в Армению, а затем в Германию. В сообщении, направленном правоохранительным органам обеих стран, Россия, как отмечается, обошла процесс выдачи красного уведомления и рассылки, запросив "любую полезную информацию" об Арамяне и его местонахождении. Журналисты отмечают, что, основываясь на имеющихся у них данных, они не могут сказать, получила ли Россия ответ на свою просьбу, но их информатор полагает, что "это было так".

Согласно утечке, Интерпол в ответ на запрос Москвы присылал российским властям также подробности передвижений соратницы Навального Любови Соболь и бежавшего из России бывшего сотрудника Федеральной службы охраны Глеба Каракулова. Обмен информацией о Каракулове, по данным расследователей, произошел после объявления о дополнительной проверке Москвы.

В одном из отчетов говорится, что в 2024 году Россия пыталась разместить красные рассылки на судей и прокурора Международного уголовного суда – после выдачи этой организацией ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Интерполе журналистам заявили, что организация "следует своему уставу, который прямо запрещает использование её систем для информации, имеющей преимущественно политический, военный, религиозный или расовый характер".

Британский адвокат Бен Кит, который представлял интересы людей, желающих удалить свои имена из списков Интерпола, считает, что "Россия является одним из главных виновников злоупотребления красными уведомлениями", и у Интерпола есть особая проблема с Россией, причём попытки агентства предотвратить злоупотребления не увенчались успехом, отмечает "Настоящее Время".