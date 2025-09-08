В Польше отпустили задержанную участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову

Польский прокурор отпустил задержанную по запросу Туркменистана участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову. Прокурор учел наличие у Ниязовой вида на жительство в Литве и выигранный по делу об аресте суд в Хорватии. Об этом сообщает телеканал Настоящее Время со ссылкой на участниц группы.



6 сентября Ниязову задержали польские пограничники из-за уведомления Интерпола о розыске по запросу Туркменистана. Члены Pussy Riot утверждают, что обвинения сфабрикованы, и обвинение носит политический характер.

Власти Туркменистана обвиняют Ниязову в хищении средств Центробанка страны, запрос на её экстрадицию был выдан ещё в 2002 году. Отец Ниязовой Курбанбурад Ниязов поддерживал оппозицию Туркменистана и умер в тюрьме, своё преследование властями авторитарной страны Ниязова связывает со своими оппозиционными взглядами.



Интерпол отказался убрать Ниязову из розыска, что становится поводом для периодических задержаний. Два из них произошли в 2022 году в Словении и Хорватии. Оба раза суд принимал решение об освобождении Ниязовой.