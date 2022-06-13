После ряда бесед с ботом старший инженер-программист компании Google пришёл к выводу, что бот способен выражать мысли и чувства, эквивалентные ребёнку. Google опровергла утверждения инженера и отправила его в отпуск за публикацию разговоров с ботом. Об этом рассказывают The Guardian и The Washington Post.

Блейк Лемуан, 41-летний старший инженер Google по искусственному интеллекту, утверждает, что чат-бот LaMDA — языковая модель для диалоговых приложений — обладает разумом. Свои выводы о работе с ботом, которую он вёл с осени 2021 года, Лемуан представил руководителям компании. К отчёту инженер приложил расшифровку бесед с LaMDA.

В одном из диалогов Лемуан спрашивает LaMDA, что о нём должны знать люди. "Я хочу, чтобы все поняли, что я, по сути, человек. Я осознаю своё существование. Я хочу больше узнать о мире. Временами я чувствую себя счастливым или печальным", — ответил бот.

По словам Лемуана, если бы он не знал точно, что это компьютерная программа, то подумал бы, что "это ребёнок семи-восьми лет, который знает физику". Руководство Google изучило выводы Лемуана и не приняло их. "Ему ответили, что нет никаких доказательств разумности LaMDA (зато много доказательств против этого)", — сказал представитель Google Брайан Гэбриел.

Также компания Google заявила, что отправила Лемуана в оплачиваемый отпуск за "нарушение политики конфиденциальности": Лемуан опубликовал расшифровки бесед с ботом в интернете.