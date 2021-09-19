Технология освобождения. Эфир в 18:05

30 лет назад, на заре цифровой эпохи, ее пророки уверяли, что интернет принесет в мир свободу и демократию, делая информацию доступной и объединяя людей. Сегодня почти все человечество охвачено интернетом и соцсетями, но количество свободы в мире уменьшается: растут авторитаризм и популизм, религиозная и этническая вражда. Каким же образом интернет влияет на общество и государство, расширяет ли он пространство политической свободы?

Участвует Сергей Гуриев, профессор экономики парижского Института политических исследований (Sciences Po). Эфир в 18:05.

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