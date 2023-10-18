Иордания отменила саммит с участием Байдена

Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена после удара по больнице в секторе Газа.

Ранее от участия в саммите отказался глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Кроме Байдена и Аббаса, в саммите в четверг должны были принять участие президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II.

"Теперь нет смысла говорить о чем-либо, кроме прекращения войны", – сказал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, объявляя об отмене саммита. По его словам, соответствующее решение было принято после консультаций с Палестиной, Египтом и США.

Белый дом также подтвердил отмену поездки Байдена в Иорданию.

"После консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете траура, объявленного президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, президент Байден отложил свою поездку в Иорданию. Он надеется на скорые личные консультации с этими лидерами и договорился в ближайшие дни поддерживать с ними регулярные прямые контакты", — говорится в заявлении Белого дома.

В самолёте по пути в Израиль Байден сделал заявление, в котором выразил глубокое возмущение взрывом в больнице в Газе, "который привел к ужасающим человеческим жертвам".

Сегодня президент США Джо Байден прибудет с визитом в Тель-Авив, где ознакомится с планами Израиля относительно военной операции в секторе Газа.

Как сообщил журналистам на борту самолёта Байдена представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, президент США собирается задать израильскому руководству "жёсткие вопросы" о дальнейших планах Израиля, передаёт Reuters. Какие именно, Кирби не уточнил.

Визит президента США в Израиль пройдет на фоне сообщений о подготовке израильской армии к сухопутной операции в секторе Газа, целью которой будет уничтожение радикальной группировки ХАМАС, которая включена США и ЕС в список террористических. Ранее Байден заявил, что ХАМАС должен быть ликвидирован. Однако подчеркнул, что оккупация Газы Израилем была бы большой ошибкой.