ХАМАС обвинил Израиль в авиаударе по больнице в секторе Газа

Подконтрольное радикальной палестинской группировке ХАМАС министерство здравоохранения сообщило об авиаударе израильской армии по больнице в секторе Газа.

Телеканал "Аль-Джазира" передаёт, что погибнуть могли не менее 500 человек. По данным СМИ, речь идёт о баптистской больнице Аль-Ахли.

ХАМАС в своем телеграм-канале пишет, что погибли 600 человек, а ранения получили свыше 900. По данным группировки, в больнице находились не только раненые и больные, но и люди, которые из-за обстрелов были вынуждены покинуть свои дома.

В свою очередь представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что Израиль проверяет сообщения об ударе по больнице. Позднее израильская армия со ссылкой на данные разведки сообщила, что к удару по больнице причастна радикальная группировка "Исламский джихад".

В ЦАХАЛ отметили, что, по предварительным данным, причиной удара по больнице стал неудачный запуск ракеты джихадистами. Во время взрыва по Израилю вёлся ракетный обстрел из района, где располагается медучреждение, утверждают военные.

Кроме того, ранее джихадисты были замечены в распространении фейков, уточнил ранее представитель ЦАХАЛ.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур в связи с гибелью людей. Также Аббас отменил свой визит на саммит в Иордании, сообщает телеканал ABC News.

В Аммане перед посольством Израиля проходит акция протеста - в том числе и против завтрашнего визита в столицу Иордании президента США Джо Байдена. По сообщениям местных телеграм-каналов, участники акции пытались штурмовать здание израильской дипмиссии.

На Западном берегу реки Иордан после сообщений об обстреле больницы начались беспорядки. Reuters передает о стычках протестующих с силами правопорядка Палестинской автономии.

Израильские телеграм-каналы пишут, что ХАМАС призывает выйти на демонстрации из-за авиаудара по больнице в секторе Газа.

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