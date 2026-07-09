Иордания заявила о перехвате ракет, запущенных из Ирана

Вооружённые силы Иордании заявили, что в четверг сбили восемь ракет, запущенных из Ирана. По данным иранской стороны, целями ударов были объекты в Кувейте и Иордании, включая авиабазу. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Сотрудникам посольства США в Иордании было предписано немедленно укрыться в зданиях и следить за официальными предупреждениями. Ранее в тот же день сообщалось о перехвате ещё пяти ракет, выпущенных из Ирана в направлении Иордании. Также под ударами оказались американские объекты в Бахрейне и Кувейте.

Иранские атаки последовали после ударов США по территории Ирана. В четверг американские военные, по сообщениям СМИ, вновь атаковали несколько объектов в провинции Бушер, в том числе рядом с атомной электростанцией.

Министерство здравоохранения Ирана заявило, что за последние два дня в результате американских авиаударов погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 78 получили ранения. Среди погибших, по данным ведомства, восемь военнослужащих ВВС и ВМС Ирана.

Иранское агентство Fars сообщило, что одной из целей удара США стал железнодорожный мост, используемый на торговых маршрутах между Китаем и Россией. После этого было приостановлено пассажирское сообщение на линии Тегеран – Мешхед.

Удары произошли в день похорон Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Мешхеде.