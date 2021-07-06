Ипритовая реновация. На стройке в Москве найден склад химоружия

На месте строительства жилого комплекса на юге Москвы по программе реновации обнаружили склад химического оружия прошлого века. Идут проверки, но стройка не остановлена.

От свалки к стройке

– Осколки нашли сами строители. [У одного из местных жителей] там работают какие-то друзья. Такие красивые стеклянные шарики – голубенькие, миленькие. Было непонятно, что это такое, –рассказывает Радио Свобода Елена Альперина, жительница района Очаково на западе Москвы.

Она рассказывает о строительстве жилого комплекса по программе реновации на территории бывшей химической базы (Очаковское шоссе, 5А). По словам Альпериной, жители ранее изучили историю участка земли, так как ещё недавно боролись с нелегальной свалкой на этой территории.

– Туда свозили бытовой мусор со всего Западного административного округа столицы, была гора помоев с трехэтажный дом. Мигранты её разбирали, выдергивали оттуда металлические баночки. Остальное – сжигали, шел дым и стояла вонь, – вспоминает Альперина.

Эта территория – порядка 30 гектаров – принадлежала Министерству обороны России, там находилась база химических войск. При Лужкове её также планировали передать городу и застроить жильем, но затем от этих планов отказались. Ещё недавно на этом месте собирался строить свой офисный центр банк ВТБ, но потом землю отдали под программу реновации. Строить дома будет компания ПИК, это крупнейший девелопер в России. ПИК выполняет 42 процента подрядов по реновации в Москве.

Ипритовые ампулы

Красивые цветные стеклянные шарики и их осколки, найденные строителями, оказались снарядами для ампуломета: такое оружие использовалось советскими войсками до середины Второй мировой войны. Ампуломет выстреливал небольшие емкости с ипритом, боевым отравляющим веществом.

Химик Владимир Углев, в 1970-х годах участвовавший в разработке советского химического оружия, рассказал Радио Свобода, что к находке стоит отнестись серьезно: иприт в закупоренных ампулах вполне мог сохраниться и может быть опасен до сих пор.

Житель района Очаково Валентин Стекольников беспокоится о том, насколько тщательно будет очищена территория перед застройкой:

– Мы не против застройки, если будет проведена полноценная рекультивация, всё будет сделано по уму. Мы опасаемся, что территория будет осваиваться некомпетентно, и всё, что там закопано, всплывет на поверхность. Там захоранивались все виды химических вооружений, которые были в Российской империи до 1917 года, это склад в своих труда упоминал [Владимир] Ленин: что там есть химические боеприпасы, которые можно использовать. Затем до 1940-х годов там захоранивали ипритовые и фосгеновые ампулы.

Пресс-служба компании ПИК так прокомментировала Радио Свобода ситуацию на стройке: "Перед началом работ ПИК выполнил тщательное обследование местности, провёл несколько этапов геологических и экологических изысканий. По результатам исследований никаких следов химического оружия на застраиваемой территории выявлено не было. После нескольких обращений со стороны жителей окружающих территорий ПИК повторно выполнил экологические изыскания, которые показали отсутствие отравляющих веществ. На время проведения изысканий все работы были приостановлены. Тем не менее, это никак не повлияет на сроки строительства".

Вопросы о ситуации с химической базой направили ПИКу депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева и депутат от "Единой России" Государственной думы Дмитрий Саблин. Енгалычева рассказала Радио Свобода, что ответов пока не получила. Ответ ПИКа Саблину есть у местных жителей. Альперина говорит, что их этот ответ не устраивает: пробы грунта брались не там, где были найдены остатки ипритовых боеприпасов. Сейчас ПИК предлагает жителям провести экспертизу найденных шаров и осколков, однако работы не территории бывшей химбазы продолжаются.

На момент публикации пресс-служба префектуры Западного административного округа Москвы не предоставила ответы на вопросы Радио Свобода. Петиция на Change.org с требованием остановить стройку до завершения тщательных исследований набрала более 27 тысяч подписей.