Ираде Зейналовой присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент России Владимир Путин присвоил бывшей ведущей российского телевидения Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Президентский указ опубликован на портале правовых актов, обратило внимание издание "Коммерсантъ".

13 сентября 2024 года Зейналова была назначена послом России на Маврикии. В декабре того же года, как отмечает издание, ей был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Ирада Зейналова работала на российском телевидении с 1997 года. Она вела репортажи для программы "Вести недели" на телеканале "Россия", в 2003 году перешла на "Первый канал". С осени 2016 года была автором и ведущей программы "Итоги недели" на НТВ.

В 2022 году телеведущая рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России. Она выпустилась оттуда в мае прошлого года.