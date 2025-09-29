Патриот или людоед? В соцсетях вспоминают Тиграна Кеосаяна

28 сентября в Москве простились с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаном. Среди пришедших на церемонию – Федор Бондарчук, Филипп Киркоров, Николай Цискаридзе, Евгений Петросян и американский актер Стивен Сигал.

В конце прошлого года Кеосаян был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии и с тех пор находился в коме.

Вдова Кеосаяна, глава телеканала RT Маргарита Симоньян, репостит в своем телеграм-канале скорбные отклики друзей и единомышленников усопшего.

Например, от главы "ДНР" Дениса Пушилина:

Ушел из жизни друг Донецкой Народной Республики советский и российский актер, кинорежиссер, телеведущий Тигран Кеосаян.

Он был настоящим патриотом России

Тигран Эдмондович поддерживал жителей Донбасса задолго до возвращения региона домой. Он был настоящим борцом за справедливость и правду, настоящим патриотом России.

Не раз он приезжал в Республику, чтобы не словом, а делом поддержать жителей региона в своем выборе жить в свободной стране. Он всегда был желанным гостем.

Захар Прилепин:

Мы с ним были, в сущности, едва знакомы, просто моя программа на НТВ шла сразу после его, поэтому мы были, как бы сказать, соседи по эфирной сетке. Тем не менее при встрече обнимались и общались на ты: вовсе не потому, что я легко схожусь с людьми, а потому, что Тигран был невероятно, исключительно доброжелательным человеком, неустанно излучающим энергию, силу, доброту. Остроумный, неутомимый, сразу приносящий ощущение праздника. Мы как-то зашли вместе с Тиграном на эфир "Вечера с Владимиром Соловьёвым", и увидевший нас Яков Кедми сказал с фирменной своей славной иронией: "О, хулиганы пришли".



Что, думаю (я сейчас исключительно о Тигране), Яков имел в виду: Тигран был по-юношески прекрасно и чисто честен в своих порывах. Выступая, он не произносил заготовленные речи, а чудесно импровизировал, мыслил в живом режиме.

Тон откликов из Украины совсем иной. Многие российские оппозиционеры тоже высказываются о покойном без малейшей симпатии.

Борис Филатов:

Я так мечтал: увидеть его повешенным

У Хилера Беллока есть стихотворение, написанное, если не ошибаюсь, в 20-е годы прошлого столетия, "На смерть политика":

Его хоронили, народ хохотал,

Иные ругались бешено.

И только я плакал.

Я так мечтал: увидеть его повешенным.

Когда сдох Кеосаян, то многие украинцы хохотали, многие ругались.

Но наша мечта увидеть каждого военного преступника и пропагандиста повешенным.

Даниил Кислов:

Нельзя радоваться смерти человека

Когда-то российские привластные суды посмели судить Магнитского уже после его гибели. Лет через пять после того как его убили – они же его еще и осудили за неуплату налогов. Это было мерзко и пакостно. Но всякие симоньяны и кеосаяны, помните: вас будут судить судом человеческим хоть даже после вашей моральной комы и физической смерти, и от суда этого вам не отвертеться. Обязательно придет такое время, и вы будете вписаны в историю этой несчастной страны в графе "самое отменное говно".

3d_druzya:

Маргарита Симоньян так злорадствовала над смертью Алексея Навального. Теперь не удивляйся почему весь мир так злорадствует над смертью твоего мужа.

Других именитых блогеров такая безапелляционность шокирует.

Виктор Шендерович:

Нельзя радоваться смерти человека.

Если это не тиран, смерть которого должна предотвратить гибель других людей – НЕЛЬЗЯ РАДОВАТЬСЯ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА.

Принятие этой нормы (как мне всегда казалось) – то, что отличает широко понятых "нас" от широко понятых "них".

Мне и сейчас так кажется.

А время сказать о покойном все, что вы считаете нужным о нем сказать, было до, будет и после.

Олег Лекманов:

А ведь когда Путин двинет коней, тоже начнётся: "Хватит плясать на костях!", "Бог ему судья, а мы сочувствуем семье", "Я его знал в 1967 году, и он тогда был чудесным мальчишкой", "Моему дяде Пете он помог получить квартиру...", "Дело было не в нём, а в эпохе…"

Обязательно начнётся, вот увидите... Если доживёте, конечно.

А христианское милосердие ваше почему-то выборочное, вот что я скажу не желающим "плясать на костях".

Константин Эггерт:

Россияне оплакивают людоеда

Желание русского общества в эмиграции не только высказаться по поводу Кеосаяна, но и обсудить высказывания других на сей счёт, взрывает не только мозг, но и печень. Хорошо бы составить список тех, кто имел мудрость промолчать. Именно этих людей я был бы рад видеть в составе правительства в изгнании, как у поляков в годы нацистско-советской оккупации.

Константин Сонин:

Посмотрите расследование Алексея Навального ещё 2020 года. Весь этот расистский и ксенофобский мусор, который Кеосаян производил, низкопробный и безвкусный, оплачивался из госбюджета по совершенно невероятным, с точки зрения рынка, расценкам. Посмотрите, посмотрите – там шокируют и расценки, но главный шок – это качество "товара", который Симоньян с Кеосаяном производили. Это и не стоило бы упоминания, если бы не было такой типичной историей паразитизма путинской "элиты".

Tamis Simat:

Из чувств только досада. Досада, что талантливый человек не смог разобраться в таком простом вопросе: людей нельзя убивать за их взгляды, за их убеждения, за их идентичность... даже за их возможные ошибки.

Нельзя убивать и нельзя поддерживать. Тем более, если ты публичнаяличность. Особенно, если ты публичный человек...

Катя Марголис:

Российские дроны, как вороны, продолжают кружить над северной Европой. (...) Россияне тем временем оплакивают людоеда, а хор.ру наперебой соревнуется перед зеркалом в гуманизме, обострение которого у них почему-то случается каждый раз, как помирает негодяй, и тихо сворачивается в клубочек, когда речь заходит о сочувствии тем, кого убивают вдохновлённые этими негодяями: украинцам, чеченцам, грузинам.

Корреспондент канала Sota рассказывает о траурной церемонии в Москве:

Гражданская панихида состоялась в Армянском храмовом комплексе. По решению вдовы покойного, Маргариты Симоньян, в первые два часа на нее пускали только "тех, кто знал Тиграна лично". Всех остальных сотрудники ритуальной службы подпустили к гробу только после того, как церемония продолжилась для "тех, кто Кеосаяна лично не знал". И среди них оказались не только сотни "обычных" людей, но и десятки медийных, в том числе z-пропагандисты Антон Красовский, Тина Канделаки, Кирилл Клейменов, Ирада Зейналова, Денис Майданов, z-артисты Лариса Долина, Евгений Петросян и прочие. Также на церемонию пришел воздерживающийся от публичных слов о войне Николай Цискаридзе.

Симоньян не смогла оповестить участников церемонии, что прощание "для своих" начнется на два часа раньше, чем для всех остальных, которое она публично анонсировала накануне. В долгой очереди на вход не всем удавалось сохранять скорбные лица. Некоторые занимали себя тем, что с удовольствием фотографировались с подходящими к ним из толпы поклонниками. Красовский позировал в обнимку с фанатами, Петросян улыбался и смеялся. Особенно весело ему стало, когда несколько влиятельных армян пригласили его на вечерний вип-банкет – он, не раздумывая, согласился.

Сама Симоньян всю церемонию плакала. (…)

Очередей уже после старта "прощания для всех" образовалось тоже две. Пока в часовню стояли к Кеосаяну, в соседней, расположенной всего в нескольких от нее церкви, полным ходом шла армянская свадьба. И как минимум половина собравшихся выстроилась сначала, чтобы поздравить молодоженов. Им на выходе так и кричали во весь голос: "По-здра-вля-ем!!!" И никого не смущало, что рядом прощаются с Кеосаяном. Эта церемония прошла в молчании,прерываемая лишь плачем Симоньян.