Патриот или людоед? В соцсетях вспоминают Тиграна Кеосаяна

28 сентября в Москве простились с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаном. Среди пришедших на церемонию – Федор Бондарчук, Филипп Киркоров, Николай Цискаридзе, Евгений Петросян и американский актер Стивен Сигал.
В конце прошлого года Кеосаян был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии и с тех пор находился в коме.
Вдова Кеосаяна, глава телеканала RT Маргарита Симоньян, репостит в своем телеграм-канале скорбные отклики друзей и единомышленников усопшего.
Например, от главы "ДНР" Дениса Пушилина:
Ушел из жизни друг Донецкой Народной Республики советский и российский актер, кинорежиссер, телеведущий Тигран Кеосаян.
Он был настоящим патриотом России
Тигран Эдмондович поддерживал жителей Донбасса задолго до возвращения региона домой. Он был настоящим борцом за справедливость и правду, настоящим патриотом России.
Не раз он приезжал в Республику, чтобы не словом, а делом поддержать жителей региона в своем выборе жить в свободной стране. Он всегда был желанным гостем.
Мы с ним были, в сущности, едва знакомы, просто моя программа на НТВ шла сразу после его, поэтому мы были, как бы сказать, соседи по эфирной сетке. Тем не менее при встрече обнимались и общались на ты: вовсе не потому, что я легко схожусь с людьми, а потому, что Тигран был невероятно, исключительно доброжелательным человеком, неустанно излучающим энергию, силу, доброту. Остроумный, неутомимый, сразу приносящий ощущение праздника. Мы как-то зашли вместе с Тиграном на эфир "Вечера с Владимиром Соловьёвым", и увидевший нас Яков Кедми сказал с фирменной своей славной иронией: "О, хулиганы пришли".
Что, думаю (я сейчас исключительно о Тигране), Яков имел в виду: Тигран был по-юношески прекрасно и чисто честен в своих порывах. Выступая, он не произносил заготовленные речи, а чудесно импровизировал, мыслил в живом режиме.
Тон откликов из Украины совсем иной. Многие российские оппозиционеры тоже высказываются о покойном без малейшей симпатии.
Я так мечтал: увидеть его повешенным
У Хилера Беллока есть стихотворение, написанное, если не ошибаюсь, в 20-е годы прошлого столетия, "На смерть политика":
Его хоронили, народ хохотал,
Иные ругались бешено.
И только я плакал.
Я так мечтал: увидеть его повешенным.
Когда сдох Кеосаян, то многие украинцы хохотали, многие ругались.
Но наша мечта увидеть каждого военного преступника и пропагандиста повешенным.
Нельзя радоваться смерти человека
Когда-то российские привластные суды посмели судить Магнитского уже после его гибели. Лет через пять после того как его убили – они же его еще и осудили за неуплату налогов. Это было мерзко и пакостно. Но всякие симоньяны и кеосаяны, помните: вас будут судить судом человеческим хоть даже после вашей моральной комы и физической смерти, и от суда этого вам не отвертеться. Обязательно придет такое время, и вы будете вписаны в историю этой несчастной страны в графе "самое отменное говно".
Маргарита Симоньян так злорадствовала над смертью Алексея Навального. Теперь не удивляйся почему весь мир так злорадствует над смертью твоего мужа.
Других именитых блогеров такая безапелляционность шокирует.
Нельзя радоваться смерти человека.
Если это не тиран, смерть которого должна предотвратить гибель других людей – НЕЛЬЗЯ РАДОВАТЬСЯ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА.
Принятие этой нормы (как мне всегда казалось) – то, что отличает широко понятых "нас" от широко понятых "них".
Мне и сейчас так кажется.
А время сказать о покойном все, что вы считаете нужным о нем сказать, было до, будет и после.
А ведь когда Путин двинет коней, тоже начнётся: "Хватит плясать на костях!", "Бог ему судья, а мы сочувствуем семье", "Я его знал в 1967 году, и он тогда был чудесным мальчишкой", "Моему дяде Пете он помог получить квартиру...", "Дело было не в нём, а в эпохе…"
Обязательно начнётся, вот увидите... Если доживёте, конечно.
А христианское милосердие ваше почему-то выборочное, вот что я скажу не желающим "плясать на костях".
Россияне оплакивают людоеда
Желание русского общества в эмиграции не только высказаться по поводу Кеосаяна, но и обсудить высказывания других на сей счёт, взрывает не только мозг, но и печень. Хорошо бы составить список тех, кто имел мудрость промолчать. Именно этих людей я был бы рад видеть в составе правительства в изгнании, как у поляков в годы нацистско-советской оккупации.
Посмотрите расследование Алексея Навального ещё 2020 года. Весь этот расистский и ксенофобский мусор, который Кеосаян производил, низкопробный и безвкусный, оплачивался из госбюджета по совершенно невероятным, с точки зрения рынка, расценкам. Посмотрите, посмотрите – там шокируют и расценки, но главный шок – это качество "товара", который Симоньян с Кеосаяном производили. Это и не стоило бы упоминания, если бы не было такой типичной историей паразитизма путинской "элиты".
Из чувств только досада. Досада, что талантливый человек не смог разобраться в таком простом вопросе: людей нельзя убивать за их взгляды, за их убеждения, за их идентичность... даже за их возможные ошибки.
Нельзя убивать и нельзя поддерживать. Тем более, если ты публичнаяличность. Особенно, если ты публичный человек...
Российские дроны, как вороны, продолжают кружить над северной Европой. (...) Россияне тем временем оплакивают людоеда, а хор.ру наперебой соревнуется перед зеркалом в гуманизме, обострение которого у них почему-то случается каждый раз, как помирает негодяй, и тихо сворачивается в клубочек, когда речь заходит о сочувствии тем, кого убивают вдохновлённые этими негодяями: украинцам, чеченцам, грузинам.
Корреспондент канала Sota рассказывает о траурной церемонии в Москве:
Гражданская панихида состоялась в Армянском храмовом комплексе. По решению вдовы покойного, Маргариты Симоньян, в первые два часа на нее пускали только "тех, кто знал Тиграна лично". Всех остальных сотрудники ритуальной службы подпустили к гробу только после того, как церемония продолжилась для "тех, кто Кеосаяна лично не знал". И среди них оказались не только сотни "обычных" людей, но и десятки медийных, в том числе z-пропагандисты Антон Красовский, Тина Канделаки, Кирилл Клейменов, Ирада Зейналова, Денис Майданов, z-артисты Лариса Долина, Евгений Петросян и прочие. Также на церемонию пришел воздерживающийся от публичных слов о войне Николай Цискаридзе.
Симоньян не смогла оповестить участников церемонии, что прощание "для своих" начнется на два часа раньше, чем для всех остальных, которое она публично анонсировала накануне. В долгой очереди на вход не всем удавалось сохранять скорбные лица. Некоторые занимали себя тем, что с удовольствием фотографировались с подходящими к ним из толпы поклонниками. Красовский позировал в обнимку с фанатами, Петросян улыбался и смеялся. Особенно весело ему стало, когда несколько влиятельных армян пригласили его на вечерний вип-банкет – он, не раздумывая, согласился.
Сама Симоньян всю церемонию плакала. (…)
Очередей уже после старта "прощания для всех" образовалось тоже две. Пока в часовню стояли к Кеосаяну, в соседней, расположенной всего в нескольких от нее церкви, полным ходом шла армянская свадьба. И как минимум половина собравшихся выстроилась сначала, чтобы поздравить молодоженов. Им на выходе так и кричали во весь голос: "По-здра-вля-ем!!!" И никого не смущало, что рядом прощаются с Кеосаяном. Эта церемония прошла в молчании,прерываемая лишь плачем Симоньян.