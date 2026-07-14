Иран атаковал Кувейт и Бахрейн. США возобновляют блокаду

Иран вечером 14 июля нанёс удары ракетами и беспилотниками по Кувейту и Бахрейну. Представитель Минобороны Кувейта сообщил, что с сегодняшнего вечера были зафиксированы и перехвачены запущенные Ираном одна баллистическая ракета, 5 крылатых ракет и 33 дрона. Ранения получили, как сообщается, 4 военнослужащих ВМС. Кроме того, падение обломков сбитых беспилотников, как утверждается, привело к материальному ущербу.

Корпус стражей исламской революции заявил также об ударах по американской авиабазе "Шейх-Иса" в Бахрейне. В результате ударов по взлётно-посадочной полосе на базе в Кувейте, как утверждают в Иране, уничтожены и повреждены несколько американских беспилотников. Удары названы "ответом на сегодняшние агрессивные действия американской армии, совершившей нападение на ряд прибрежных военных объектов" в Иране. В Тегеране также вновь настаивают на том, что Ормузский пролив останётся закрытым до завершения "вмешательства" США.

Центральное командовании Вооружённых сил США сообщило, что вечером 14 июля начало новую серию ударов по Ирану - четвёртые сутки подряд.

Целью ударов названо дальнейшее снижение возможностей Ирана по воздействию на судоходство в Ормузском проливе. В CENTCOM напомнили также о возобновлении действия морской блокады Ирана. Иранские СМИ сообщали о взрывах на юге страны.

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник объявил Ормузский пролив "открытым для всех стран, кроме Ирана", вновь заявив, что свободу судоходства по стратегически важному проливу обеспечат военнослужащие США. По словам Трампа, американские военные будут поддерживать полную блокаду для судов, следующих в иранские порты и из них, а также перевозящих связанные с Ираном грузы.

Обмены ударами возобновились на прошлой неделе после того, как Иран обстрелял несколько судов в проливе, не согласовавших с ним свой проход. США и другие страны настаивают, что проход должен быть свободным.



