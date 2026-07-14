Трамп: Ормузский пролив открыт для всех, кроме Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил Ормузский пролив "открытым для всех стран, кроме Ирана", вновь заявив, что свободу судоходства по стратегически важному проливу обеспечат военнослужащие США. В соцсети Truth Social Трамп вновь обвинил иранское руководство во лжи, насилии и злонамеренности.

По словам Трампа, американские военные будут поддерживать полную блокаду для судов, следующих в иранские порты и из них, а также перевозящих связанные с Ираном грузы.

Как заявил президент США, он отказался от идеи взимать 20% стоимости груза за проход судов по Ормузскому проливу и вместо этого договорился со странами Персидского залива о масштабных инвестициях в экономику Соединённых Штатов.

Накануне Трамп уже объявлял о восстановлении блокады портов Ирана и при этом отмечал, что США не намерены бесплатно обеспечивать безопасность одного из важнейших морских торговых маршрутов мира. В Иране, в свою очередь, заявляют, что именно Иран должен обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это плату. Тегеран утверждает, что закрыл Ормузский пролив для всех судов до того времени, пока США не перестанут "вмешиваться" в происходящее в проливе.

В ночь на 14 июля Вооружённые силы США третью ночь подряд наносили удары по целям на территории Ирана для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Иран наносил удары по странам региона. Обмены ударами возобновились на прошлой неделе после того, как Иран обстрелял несколько судов в проливе, не согласовавших с ним свой проход. США и другие страны настаивают, что проход должен быть свободным.

По данным сайта https://hormuzstraitmonitor.com/, за последние сутки через пролив прошли 34 судна, несмотря на заявления Ирана о том, что пролив закрыт.

Центральное командование Вооружённых сил США подтвердило, что к вечеру 14 июля официально возобновит действие блокады морских портов Ирана, снятой месяц назад после подписания меморандума между США и Ираном.

Последние события поставили под сомнение жизнеспособность этого меморандума. Мировые цены на нефть в последние дни вновь перешли к резкому росту.

В минувшие выходные, по информации американских СМИ, глава Белого дома уведомил Конгресс о том, что США вновь находятся с Ираном в состоянии войны. Это решение запускает 60-дневный период, в течение которого вооруженные силы могут наносить удары без официального одобрения со стороны законодателей.

Выступая перед журналистами в Белом доме поздно вечером 13 июля, Дональд Трамп заявил, что целью американских ударов было лишить Тегеран возможности нарушать судоходство в Ормузском проливе. Вместе с тем Трамп добавил, что, несмотря на атаки на иранские объекты три ночи подряд, соглашение о прекращении боевых действий всё ещё возможно.