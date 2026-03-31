Иран атаковал нефтяной танкер у берегов Дубая

У берегов Дубая в результате атаки иранского беспилотника загорелся нефтяной танкер Al-Salmi, который ходит под флагом Кувейта. Как сообщает The Guardian, судно было полностью загружено сырой нефтью и стояло в порту.

Власти Дубая заявили, что пожар был потушен, никто из членов экипажа не пострадал. По их данным, утечки нефти не произошло. Судно Al-Salmi способно перевозить около двух миллионов баррелей нефти, стоимость которой по текущим ценам превышает 200 миллионов долларов.

Как отмечает The Guardian, после сообщений об атаке цены на нефть ненадолго подскочили, но затем немного снизились после публикации The Wall Street Journal о готовности президента США Дональда Трампа прекратить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым.

30 марта Трамп заявил, что в переговорах с Ираном достигнут "значительный прогресс", но если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, а Ормузский пролив не будет немедленно "открыт для торговли", то Соединённые Штаты "завершат "пребывание" в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк".

В тот же день иранский телеканал SNN сообщил со ссылкой на члена комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддина Боруджерди, что проход через Ормузский пролив станет платным.