Президент России Владимир Путин во вторник совершил первый визит в дальнее зарубежье с начала войны с Украиной. Он посетил Иран, где встретился с местным президентом Ибрахимом Раиси, высшим руководителем страны Али Хаменеи и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Визит Путина состоялся в рамках Астанинского формата переговоров, направленного на урегулирование ситуации в Сирии. Россия и Иран поддерживают там центральную власть во главе с авторитарным президентом Башаром Асадом, Турция — вооружённую оппозицию на севере страны. Однако ещё одной из тем переговоров стала война в Украине.

Турция, несмотря на то что является страной НАТО, не поддерживает санкции против России, поставляя, однако, оружие Украине. Анкара предлагает себя в качестве посредника на переговорах между Москвой и Киевом. Стороны, в частности, обсуждают обеспечение морского вывоза пшеницы из заблокированных из-за войны украинских портов.

Официальные лица Тегерана стали одними из немногих в мире, открыто поддержавшими позицию России в войне. Страны Запада подозревают, что Иран может оказать техническую поддержку Москве, поставив ей военные беспилотные аппараты. Тегеран это отрицает, но Хаменеи после встречи с Путиным заявил, что если бы Россия не начала войну в Украине, то войну бы начали страны НАТО, повторив один из тезисов Кремля.

Накануне визита Путина российский "Газпром" и иранская национальная нефтегазовая компания (NIOС) подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся инвестиционных проектов на сумму 40 миллиардов долларов. Экономика Ирана, как и России, находится под жесточайшими санкциями Запада политики двух стран заявляют о расширении сотрудничества на фоне изоляции российской экономики.

После переговоров стороны заявили, что продолжат совместную войну с терроризмом, но не сообщили о каких либо соглашениях. Путин и Эрдоган заявили о прогрессе в переговорах по зерну.