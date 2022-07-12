Иран хочет передать России боевые беспилотники

Иран собирается передать России несколько сотен беспилотников. Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, аппараты способны нести вооружение. Советник добавил, что Иран планирует обучать российские силы применению беспилотников, и первые этапы обучения должны начаться уже в июле.

Салливан не уточнил, откуда Вашингтон получил такие данные.

Вскоре после сообщения Салливана, Москва и Тегеран подтвердили визит в Иран президента России Владимира Путина. Кремль заявил, что Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции.

После начала войны России с Украиной Путин был за границей лишь дважды и оба раза в странах бывшего СССР – Таджикистане и Туркменистане.