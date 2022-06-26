Иран успешно провёл тестовый запуск ракеты-носителя

Иран на фоне возобновления переговоров о ядерной сделке успешно провёл второй тестовый запуск ракеты-носителя "Зульджанах".

В ракете с трехступенчатым носителем на борту две из трех ступеней работают исключительно на твердом топливе. Ещё одна ступень функционирует за счет жидкого ракетного керосина.

Полученную в ходе испытаний информацию планируют использовать для последующего вывода спутника на орбиту, передает Reuters.

Сообщения об испытании ракеты появились после того, как в Тегеран прибыл глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель с целью возобновить ядерную сделку 2015 года. По данным Financial Times переговоры начнутся с урегулирования отношений между США и Ираном при посредничестве Брюсселя.