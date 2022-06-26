Иран успешно провёл тестовый запуск ракеты-носителя

Иран на фоне возобновления переговоров о ядерной сделке успешно провёл второй тестовый запуск ракеты-носителя "Зульджанах".
В ракете с трехступенчатым носителем на борту две из трех ступеней работают исключительно на твердом топливе. Ещё одна ступень функционирует за счет жидкого ракетного керосина.
Полученную в ходе испытаний информацию планируют использовать для последующего вывода спутника на орбиту, передает Reuters.
Сообщения об испытании ракеты появились после того, как в Тегеран прибыл глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель с целью возобновить ядерную сделку 2015 года. По данным Financial Times переговоры начнутся с урегулирования отношений между США и Ираном при посредничестве Брюсселя.
- Ядерную сделку заключили в 2015 году. Тогда Иран согласился свернуть ядерную программу в обмен на снятие санкций США. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам. В мае 2020 года Вашингтон объявил о решении прекратить исключения.
- Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения. В конце прошлого года США и Иран начали непрямые переговоры о возможном возвращении к ядерной сделке.
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