В ночь на 24 марта Иран нанес несколько ракетных ударов по Израилю. Сирены воздушной тревоги звучали, в частности, на юге страны, в Тель-Авиве и Петах-Тикве, пишет The Times of Israel.

По данным израильских военных, в центре Тель-Авива в результате падения ракеты были значительно повреждены три здания. Четыре человека пострадали – им была оказана помощь на месте. Сообщается, что в результате обстрелов южной части Израиля никто не пострадал.

Тем временем Израиль продолжает наносить удары по Ирану. Армия обороны Израиля сообщила, что в понедельник военные нанесли масштабную серию ударов по центру Тегерана, поразив ключевые командные центры, в том числе объекты, связанные с разведывательным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Министерством разведки Ирана. Кроме того, утверждается, что за ночь израильские войска нанесли удары по более чем 50 целям, включая хранилища баллистических ракет.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф отверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны ведут переговоры о завершении конфликта.

"Никаких переговоров с США нет. Фейковые новости используют для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и чтобы сбежать из трясины, в которую попали США и Израиль", – написал он в соцсети X.

В понедельник Трамп заявил, что США и власти Ирана в последние два дня провели "хорошие и продуктивные дискуссии", и, основываясь на их ходе, американский президент распорядился отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Впоследствии Трамп заявил Fox News, что Иран "хочет заключить сделку". Израильские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что США вели переговоры с Галибафом.

В понедельник истекал срок требования, которое выдвинул Трамп в ночь на воскресенье – он потребовал от Ирана немедленно разблокировать Ормузский пролив для судоходства, пригрозив ударами по электростанциям в Иране. Иранские власти в ответ пригрозили ударами по объектам энергетики в странах Персидского залива. Также Иран пригрозил заминировать Персидский залив в случае атаки на иранские острова или побережье.