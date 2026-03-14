Иран назвал Украину "законной целью" в войне с США и Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что вся территория Украины отныне является "законной целью" для его страны.

"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", – написал Азизи в социальной сети X.

Ранее Украина выразила готовность помочь США и их союзникам в борьбе с иранскими беспилотниками, атакующими цели в странах Персидского залива. Иран, в свою очередь, практически с самого начала полномасштабной войны России против Украины оказывает Москве поддержку экспортом технологий и вооружений.

Украинские власти заявление Азизи пока не комментировали.

