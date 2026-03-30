Иран планирует сделать платным проход через Ормузский пролив

Проход через Ормузский пролив станет платным, сообщил член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

"Вскоре с принятием законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов, предусмотренных законопроектом", — приводит телеканал слова Боруджерди.

Размер сборов, которые Тегеран будет брать за транзит, не называется

О том, что Иран ввёл плату за проход через Ормузский пролив, 20 марта сообщило Lloyd's List. По данным издания, для одобренных перевозчиков был организован "безопасный коридор", один из операторов заплатил за транзит около двух миллионов долларов. На тот момент разрешения выдавались в индивидуальном порядке. Тогда же стало известно, что Иран планирует запустить формализованную систему одобрения транзита с регистрацией судов.

После начала военной операции США и Израиля против Тегеран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До начала боевых действий через пролив проходили 15–20% мировой нефти и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

25 марта Тегеран разрешил проходить через Ормузский пролив судам из дружественных стран: России, Индии, Ирака, Китая и Пакистана. Глава МИД страны Аббас Арагч заявил, что Тегеран не видит смысла позволять использовать пролив противникам.