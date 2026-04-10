Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Иран потребовал разморозить активы до начала переговоров с США

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Спикер Парламента Ирана Мохаммед Багер Калибаф
Спикер Парламента Ирана Мохаммед Багер Калибаф

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что до начала переговоров между США и Ираном должны быть выполнены два условия: прекращение огня в Ливане и разморозка заблокированных активов Ирана. Об этом он написал 10 апреля в социальной сети X.

Галибаф утверждает, что эти условия были согласованы обеими сторонами, и предупредил, что переговоры не начнутся до тех пор, пока они не будут выполнены. Подробностей он не уточнил.

О необходимости прекращения огня в Ливане для начала переговорного процесса заявил и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. И Галибаф, и Аракчи входят в состав иранской делегации для переговоров с США.

Вскоре после заявлений Галибафа и Аракчи президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth, что "иранцы, похоже, не осознают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа мирового сообщества с помощью международных водных путей".

С момента начала перемирия 8 апреля иранские официальные лица неоднократно призывали к прекращению атак Израиля на Ливан, ссылаясь на то, что это является частью соглашения о прекращении огня. Соединенные Штаты и Израиль заявили, что Ливан не был частью перемирия.

9 апреля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном "в кратчайшие сроки". Перед этим, как сообщает The Wall Street Journal, ему позвонил президент США Дональд Трамп.

Переговоры между США и Ираном запланированы на 11 апреля в столице Пакистана. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Он уже вылетел в Исламабад. "Мы с нетерпением ждём переговоров. Думаю, они пройдут позитивно", – заявил Вэнс журналистам перед вылетом.

Ожидается, что в американскую делегацию войдут спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG