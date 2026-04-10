Иран потребовал разморозить активы до начала переговоров с США

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что до начала переговоров между США и Ираном должны быть выполнены два условия: прекращение огня в Ливане и разморозка заблокированных активов Ирана. Об этом он написал 10 апреля в социальной сети X.



Галибаф утверждает, что эти условия были согласованы обеими сторонами, и предупредил, что переговоры не начнутся до тех пор, пока они не будут выполнены. Подробностей он не уточнил.

О необходимости прекращения огня в Ливане для начала переговорного процесса заявил и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. И Галибаф, и Аракчи входят в состав иранской делегации для переговоров с США.

Вскоре после заявлений Галибафа и Аракчи президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth, что "иранцы, похоже, не осознают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа мирового сообщества с помощью международных водных путей".

С момента начала перемирия 8 апреля иранские официальные лица неоднократно призывали к прекращению атак Израиля на Ливан, ссылаясь на то, что это является частью соглашения о прекращении огня. Соединенные Штаты и Израиль заявили, что Ливан не был частью перемирия.

9 апреля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном "в кратчайшие сроки". Перед этим, как сообщает The Wall Street Journal, ему позвонил президент США Дональд Трамп.

Переговоры между США и Ираном запланированы на 11 апреля в столице Пакистана. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Он уже вылетел в Исламабад. "Мы с нетерпением ждём переговоров. Думаю, они пройдут позитивно", – заявил Вэнс журналистам перед вылетом.

Ожидается, что в американскую делегацию войдут спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.