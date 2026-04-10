"Мир сделок" против "мира военных побед". Трамп и Нетаньяху

Период гармонии в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, длившийся полтора месяца, пока они совместно вели войну против Ирана и проиранских группировок на Ближнем Востоке, теперь может закончиться. Стремление Трампа к скорейшему заключению мирного соглашения с Тегераном уже выявляет большие расхождения в их долгосрочных целях.

Трения между Трампом и Нетаньяху, которые сейчас отмечают эксперты, связаны с попытками США завершить войну на Ближнем Востоке дипломатическим путем, в то время как Израиль намерен продолжить активные военные операции – в первую очередь в Ливане.

Приоритетом американского президента сегодня является быстрое заключение очередной "сделки века" с Ираном на правах победителя, чтобы повысить собственную популярность внутри США и стабилизировать мировую экономику. Для Нетаньяху же целью остается полное устранение экзистенциальной угрозы со стороны иранского режима, включая его ядерную и ракетную программы. Правительство Израиля обоснованно опасается, что любое поспешное перемирие оставит Иран "недолеченным", как выразился сам Нетаньяху, и еще более мстительным.

Пока неясно, могут ли эти разногласия ради сохранения пока что хороших личных отношений с Трампом вынудить израильского премьера неохотно пойти на компромиссы в отношении его собственных планов – и по окончательному уничтожению в Ливане радикальной проиранской шиитской группировки "Хезболла" (она признана в США и Израиле террористической, однако в Ливане действует как легальная политическая сила), и по полному свержению необычайно ослабленного иранского режима.

США и Иран 8 апреля объявили о взаимном согласии на двухнедельное перемирие. Дональд Трамп подчеркнул, что готов приостановить воздушные удары по Ирану при условии возобновления свободного торгового судоходства в Ормузском проливе. Однако власти Ирана продолжают выдвигать разные, но как правило жесткие, условия для коммерческих судов, проходящих через пролив.

Кроме того, Иран и его посредники утверждают, что это перемирие распространяется и на Ливан. Однако администрация Нетаньяху официально заявила, что Ливан – это "отдельная стычка", не входящая в соглашение, и израильская военная операция там продолжится. В ответ Тегеран предупредил Вашингтон о готовности отказаться от прекращения огня, если Израиль продолжит операцию против "Хезболлы".

9 апреля Биньямин Нетаньяху поручил своему кабинету "в кратчайшие сроки" начать с Ливаном прямые переговоры, которые должны быть сосредоточены на разоружении "Хезболлы" и урегулировании отношений между Израилем и Ливаном. Президент Ливана Жозеф Аун высказал мнение, что "единственным решением ситуации в Ливане является полное прекращения огня между Израилем и Ливаном, за которым последуют прямые переговоры".

Несмотря на перемирие с Тегераном, 8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение 10 минут нанесла скоординированные удары по более чем 100 объектам "Хезболлы", включая Бейрут. Они были названы самыми сильными с момента начала нынешней военной операции в Ливане.

Это вызвало явное недовольство Трампа, который в телефонном разговоре прямо попросил Нетаньяху "быть сдержаннее" и сократить масштабы военных операций, чтобы не сорвать предстоящие переговоры с Ираном в Исламабаде 11 апреля. "Я поговорил с Биби, и он обещал вести себя в Ливане поспокойнее (low-key)", – рассказал Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Тем не менее, потом израильский премьер подчеркнул, что "любые переговоры будут проходить под огнем", и отказался прекращать воздушные удары по Ливану "до достижения ясного результата". Нетаньяху заявил, что его армия "продолжает наносить удары по "Хезболле" со всей силой". Также израильские официальные лица обвиняют "Хезболлу" в нарушении режима прекращения огня и возобновлении ракетных обстрелов севера Израиля с ливанской территории.

В обращении к народу после объявления о прекращении огня 8 апреля Биньямин Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает все решения президента США, однако ясно дал понять, что считает дела в Иране и Ливане "незавершенными". По его словам, у Израиля еще "есть много целей, которых нужно достичь – и мы достигнем их либо путем соглашения, либо путем возобновления боевых действий".

Военно-политический аналитик, востоковед Василий Семенов в интервью Радио Свобода подчеркивает, что хотя война против Ирана пользуется общественной поддержкой в Израиле и может принести Биньямину Нетаньяху политическую выгоду, она пока не привела к росту его рейтингов в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся позже в нынешнем году:

"Опросы показывают, что правоцентристская коалиция Нетаньяху не набирает большинства и получит около 50 из 120 мест в Кнессете, по сравнению с 68 креслами ранее. Этот разрыв между общественной поддержкой и политической выгодой для него пока маскируется оживлением израильских рынков. Рост израильского фондового рынка и укрепление шекеля могут свидетельствовать об уверенности, но они скрывают более шаткую реальность.

Авив Бушинский, бывший советник Нетаньяху, сказал, что война в итоге будет оцениваться только одним: либо иранский режим падет, либо нет. Любой результат, отличный от этого, рискует превратить первоначальные военные успехи в политическую проблему для Нетаньяху, который представил нынешнюю кампанию как стремление к полной победе. При этом даже внутри израильского кабинета и так существуют две фракции. Если Нетаньяху стремится к полному падению режима в Иране, то ЦАХАЛ в лице начальника Генштаба Эяля Замира относится к этой перспективе скептически и склоняется к более реалистичному плану – просто нанести Ирану максимальный ущерб, чтобы он не мог и далее проецировать свое влияние на весь Ближний Восток.

Если вся система Исламской республики в Иране сохранится, даже в ослабленном состоянии, то нарратив сместится с триумфа на обвинения Нетаньяху в превышении полномочий, вновь открыв нерешенные вопросы, связанные с войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и с "Хезболлой" в Ливане", – указывает Василий Семенов.

Как отмечает в беседе с The New York Times Натан Сакс, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, первоочередная цель Нетаньяху сейчас – избежать давления со стороны Вашингтона, не отказываясь при этом от военных целей в Ливане. Однако, по его словам, существуют пределы того, насколько Нетаньяху может испытывать терпение Дональда Трампа. Американский президент сегодня очень популярен в Израиле, и поэтому партнерство Нетаньяху с Трампом является его главным политическим козырем внутри собственной страны – поскольку Израиль готовится ко всеобщим выборам.

"Ничто и никто не занимает более важное место в его сознании, чем Дональд Трамп, – говорит Натан Сакс об израильском премьер-министре. – Не желая открыто расходиться во взглядах с Трампом, Нетаньяху, вероятно, будет незаметно для публики, но настойчиво, добиваться от президента США жестких переговоров, и, если потребуется, возобновления войны с Тегераном. И даже если Трамп заключит сделку, которую израильский лидер сочтет слишком примирительной, Нетаньяху может подождать и, после того как мировое внимание несколько отвлечется от нынешней войны другими событиями, обратиться к американскому президенту с новыми разведывательными данными о преступлениях и нарушениях со стороны Ирана или с какими-то другими аргументами в пользу возобновления боевых действий. И в том числе – в Ливане".

"Хезболла" уже 44 года остается смертельным врагом Израиля на севере, с момента своего создания при поддержке Тегерана в 1982 году в ответ на оккупацию Израилем части южного Ливана. Израиль регулярно воевал с этой группировкой, но до недавнего времени не проводил полномасштабной кампании по ее тотальному уничтожению. Однако нападение другой радикальной группировки, ХАМАС, из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года полностью поменяло ситуацию, и теперь израильский премьер считает ликвидацию "Хезболлы" неотложной задачей. Однако для Дональда Трампа, наоборот, Ливан и все происходящее там – это, в лучшем случае, второстепенный приоритет.

В ближайшие недели, по мере того как США будут вести переговоры с Ираном о потенциальном мирном соглашении, у Дональда Трампа могут возникнуть и другие новые разногласия с Биньямином Нетаньяху. Иранские баллистические ракеты и поддержка Тегераном "Хезболлы", ХАМАС, иракских шиитов, йеменских хуситов и других прокси-сил и вооруженных исламистских группировок в регионе представляют намного большую угрозу для Израиля, чем для Соединенных Штатов. Любая мирная сделка предполагает обмен уступками – и пока совершенно неясно, на какие уступки президент США готов пойти ради защиты не только американских, но и израильских интересов.

В обмен на разрешение торговым судам всех государств свободно проходить через жизненно важный Ормузский пролив Иран в первую очередь требует от США отмены жестких санкций, вводимых Вашингтоном против него на протяжении многих лет. Однако Биньямин Нетаньяху последовательно и давно призывает к "максимальному давлению" на Тегеран, чтобы лишить его возможностей развивать ядерную программу и другие средства нападения и потенциала финансирования ХАМАС и "Хезболлы".

Как полагает Bloomberg, нарастающие на этой почве разногласия между Трампом и Нетаньяху ставят под угрозу хрупкое перемирие на Ближнем Востоке и способны сорвать региональный процесс деэскалации. Как и другие издания, Bloomberg подчеркивает фундаментальное различие в конечных целях обоих лидеров. Для Трампа перемирие с Ираном – личный политический триумф и инструмент снижения цен на нефть, и ему нужно срочно фиксировать статус-кво и объявлять о завершении "бесконечной войны". Однако для Нетаньяху нынешний момент – уникальное "историческое окно" для окончательного демонтажа инфраструктуры "Хезболлы" и ХАМАС, а также общего радикального ослабления влияния Ирана.

Издание также отмечает, что Биньямин Нетаньяху находится под давлением крайне правых членов собственного кабинета, которые требуют не "дипломатической полумеры", а полной капитуляции Ливана. Bloomberg пишет о том, что Дональд Трамп в частных разговорах (по данным источников в администрации Белого дома) даже якобы пригрозил сократить военную помощь Израилю, если Нетаньяху сорвет переговоры с Ираном. Это создает ситуацию, в которой израильскому премьеру приходится выбирать между лояльностью главному союзнику и сохранением собственной коалиции. В итоге перемирие на Ближнем Востоке висит на волоске, так как у него нет единого архитектора.

Дональд Трамп строит "свой мир" на базе коммерции и сделок, а Биньямин Нетаньяху свой – на базе военных побед. И если эти две стратегии не будут синхронизированы в ближайшие дни, Ближний Восток ждет новая, еще более масштабная волна эскалации, резюмирует Bloomberg.