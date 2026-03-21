Иран сообщил об атаке на ключевой ядерный объект в Натанзе

США и Израиль утром 21 марта нанесли удар по комплексу по обогащению урана имени Ахмади Рошана в Натанзе, в Иране. Об этом сообщает CNN.

"Утечки радиоактивных материалов не произошло, и опасности для жителей прилегающих районов нет", — говорится в распространённом Организацией по атомной энергии Ирана заявлении.

Тегеран также подчеркнул, что атака стала нарушением международного права.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что получило информацию об ударе по объекту. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси призвал к "максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии".

Официально ни США, ни Израиль удар не комментировали.

Ядерный комплекс в Натанзе расположен примерно в 250 километрах к югу от Тегерана. Это ключевой центром обогащения урана методом газового центрифугирования. Здесь производился уран с уровнем обогащения до 60%, а основная часть объекта находится под землёй на глубине до восьми метров.

В начале марта, МАГАТЭ сообщало о повреждении прохода в подземное предприятие в Натанзе. Эту информацию подтверждал американский Институт науки и международной безопасности.

США и Израиль заявляют, что целью военной операции против Ирана является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп называл среди задач уничтожение ядерной программы Тегерана. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон добивается полного отказа Ирана от запасов обогащённого урана путём ликвидации объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф ранее заявлял, что иранская делегация на переговорах говорила о наличии 460 килограммов урана, обогащённого до 60%, и "что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 марта утверждал, что после ударов США и Израиля Иран стал "слабее, чем когда-либо" и больше не сможет обогащать уран и производить ракеты. Подробности израильский премьер не привёл.

28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, поражены военные и ядерные объекты страны. Иран в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива.

МАГАТЭ полагает, что в Исфахане под землей расположено хранилище высокообогащённого урана. Об этом говорилось в опубликованном недавно докладе МАГАТЭ. Уран может использоваться в качестве топлива для ядерных реакторов или подвергаться дальнейшей переработке для создания ядерного оружия. Тегеран разработку такого оружия отрицает.



