"Иран стал бандой пиратов". Захват судов в Персидском заливе силами КСИР

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 23 апреля

01:21 Владимир Зеленский в интервью CNN: Украина не может ждать окончания войны США с Ираном

04:39 ВСУ в пятый раз опровергли полный захват российскими войсками Луганской области

08:31 «Нефтяные дожди» в Туапсе, загрязнение пляжей Анапы после ударов украинских беспилотников

13:00 Оборот наличных денег в России ставит рекорды

16:20 Увольнение министра ВМС США, Вашингтон не рассматривает захват силами КСИР нескольких торговых судов как нарушение перемирия между США и Ираном

18:46 Глава Международной морской организации Арсенио Домингес заявил о тяжелом положении экипажей судов, блокированных из-за боевых действий в Персидском заливе

20:49 Зачем румынская компания купила порт Джурджулешти в Молдове