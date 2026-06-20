Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива

Военное руководство Ирана объявило о повторном закрытии Ормузского пролива для судоходства, передаёт иранское агентство Mehr.

В Тегеране заявили, что причиной решения стало "явное нарушение США первого пункта соглашения о прекращении войны". Речь идёт, как утверждают в Иране, о продолжающихся ударах Израиля по территории Ливана, а также о том, что израильские войска не выведены с юга этой страны. О том, что "Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов", – говорится в заявлении Центрального штаба Вооружённых сил Ирана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в субботу, что Вашингтон пока не видит подтверждений остановки судоходства через Ормузский пролив. По его словам, США рассчитывают продолжить переговоры с Ираном в Швейцарии уже в воскресенье. Он также сообщил, что спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже прибыли в страну.

Позднее МИД Пакистана заявил, что консультации между Ираном и США при участии посредников из Пакистана и Катара состоятся в Бюргенштоке в Швейцарии 21 июня. В Тегеране подтвердили, что делегация отправилась в Швейцарию. Темой консультаций должны стать условия воплощения в жизнь положений подписанного ранее на этой неделе меморандума, который должен положить конец боевым действием. При этом меморандум предусматривает открытие Ормузского пролива как минимум на 60 дней, в течение которых будут вестись переговоры.

В пятницу, 19 июня, стало известно, что Израиль и проиранская группировка "Хезболла" при посредничестве США договорились о прекращении огня в Ливане. Но в ночь на 20 июня и утром в субботу израильская армия нанесла новые удары по объектам "Хезболлы". Группировка признана террористической в США и Израиле. ЕС признаёт террористическим военное крыло "Хезболлы", но не политическую партию.

В ЦАХАЛ заявили, что атаки стали ответом на удары "Хезболлы" по израильским военным позициям на юге Ливана. Израиль заявляет, что готов соблюдать прекращение огня, но не выведет войска с занимаемых ими позиций.

США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта 18 июня. Одним из ключевых пунктов документа называлось прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. После подписания соглашения через Ормузский пролив возобновилось движение танкеров, а США сняли блокаду с иранских портов.